СМИ: в соседней с Россией стране заговорили о создании ядерного оружия

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Швеции начали обсуждать идею создания собственного ядерного арсенала, сообщает британская газета Time."После публикации ряда недавних статей в шведской прессе начались горячие дебаты о том, стоит ли Швеции предпринять попытку обзавестись ядерным оружием самостоятельно или в сотрудничестве с новыми европейскими партнёрами по НАТО", — сказано в статье.Хотя эта идея пока находится в стадии обсуждения, она уже проникла в политическую повестку страны. Однако эксперты и учёные выражают сомнения в возможности Швеции реализовать такие планы из-за недостаточной технологической и ресурсной базы — в стране работают шесть атомных станций, построенных более 40 лет назад. "Необходимо разработать множество аспектов, включая инфраструктуру для производства материалов для ядерного оружия, что потребует значительных инвестиций. Я полагаю, что найти необходимые ресурсы будет крайне сложно", — цитирует издание эксперта по ядерному оружию Мартина Голиафа.Швеция не является единственной страной НАТО, обдумывающей возможность создания собственного ядерного оружия. Вопрос о вероятности разработки ядерного арсенала периодически всплывает и в экспертных кругах Германии, где время от времени проводятся дискуссии с привлечением политиков.Михаил Ульянов, постпред России при международных организациях в Вене, назвал такие разговоры крайне безответственными, подчеркнув, что нарушение договора о нераспространении ядерного оружия может иметь серьёзные последствия для глобальной безопасности и самого нарушителя.

