https://1prime.ru/20250929/parus-862944443.html

На Мосбирже начались торги паями фонда "ПАРУС-ТРИУМФ"

На Мосбирже начались торги паями фонда "ПАРУС-ТРИУМФ" - 29.09.2025, ПРАЙМ

На Мосбирже начались торги паями фонда "ПАРУС-ТРИУМФ"

На Мосбирже начались торги паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) "ПАРУС-ТРИУМФ", доступными для квалифицированных инвесторов, следует из... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T12:45+0300

2025-09-29T12:45+0300

2025-09-29T13:12+0300

parus asset management

мосбиржа

инвестиции

зпиф

саратов

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861405373_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_20eb0f5ba36985d7910dda2e1448b9a5.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. На Мосбирже начались торги паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) "ПАРУС-ТРИУМФ", доступными для квалифицированных инвесторов, следует из сообщения компании.Целевой объем фонда составил 5,1 миллиарда рублей, объем первой партии – 307 миллионов рублей, цена пая при размещении составила 900 рублей.Имущество в составе фонда — главный региональный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Саратова, расположенный в исторической части города. Общая площадь ТРЦ составляет 58 тысяч квадратных метров, из которых 29 тысяч сдается в аренду. Площади полностью сданы 165 арендаторам, включая эксклюзивно представленному в городе магазину "Золотое яблоко". Среднемесячный трафик ТРЦ составляет 450 тысяч человек при населении Саратовской агломерации в 1,36 миллиона человек.Ожидаемая целевая доходность фонда "ПАРУС-ТРИУМФ" составляет 23-25 % годовых и формируется за счет дохода от плановых поступлений арендных платежей и прогнозируемого роста стоимости актива, оценивает компания."ПАРУС-ТРИУМФ" — наш первый фонд c торговой недвижимостью, как ответ на растущий спрос со стороны квалифицированных инвесторов и как возможность диверсифицировать портфель за счет реальных активов. Наша команда более 25 лет управляет коммерческой недвижимостью и более 5 лет выбирает для фондов объекты с высоким потенциалом роста стоимости актива и стабильным денежным потоком.", — прокомментировал генеральный директор PARUS Asset Management Алексей Сивяков."Мы рады, что в условиях растущего интереса инвесторов к коллективным инвестициям управляющие компании активно развивают свои продуктовые линейки. Фонды недвижимости позволяют участвовать в динамике цены одного из важных секторов российской экономики без необходимости непосредственного приобретения и самостоятельного управления дорогостоящими объектами. Биржевые торги паями таких фондов существенно повышают доступность подобных инструментов для инвесторов и предоставляют возможность гибкого управления своими активами, — сказал директор рынка акций Московской биржи Владимир Овчаров.Под управлением PARUS Asset Management находится 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости общей стоимостью свыше 100 миллиардов рублей. В портфель входят бизнес-центры, ТЦ и логистические комплексы в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Саратове, Тверской и Московской областях и других регионах.

https://1prime.ru/20250827/parus-861341682.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

parus asset management, мосбиржа, инвестиции, зпиф, саратов, недвижимость