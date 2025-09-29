Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Мосбирже начались торги паями фонда "ПАРУС-ТРИУМФ" - 29.09.2025
На Мосбирже начались торги паями фонда "ПАРУС-ТРИУМФ"
На Мосбирже начались торги паями фонда "ПАРУС-ТРИУМФ" - 29.09.2025, ПРАЙМ
На Мосбирже начались торги паями фонда "ПАРУС-ТРИУМФ"
На Мосбирже начались торги паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) "ПАРУС-ТРИУМФ", доступными для квалифицированных инвесторов, следует из... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T12:45+0300
2025-09-29T13:12+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. На Мосбирже начались торги паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) "ПАРУС-ТРИУМФ", доступными для квалифицированных инвесторов, следует из сообщения компании.Целевой объем фонда составил 5,1 миллиарда рублей, объем первой партии – 307 миллионов рублей, цена пая при размещении составила 900 рублей.Имущество в составе фонда — главный региональный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Саратова, расположенный в исторической части города. Общая площадь ТРЦ составляет 58 тысяч квадратных метров, из которых 29 тысяч сдается в аренду. Площади полностью сданы 165 арендаторам, включая эксклюзивно представленному в городе магазину "Золотое яблоко". Среднемесячный трафик ТРЦ составляет 450 тысяч человек при населении Саратовской агломерации в 1,36 миллиона человек.Ожидаемая целевая доходность фонда "ПАРУС-ТРИУМФ" составляет 23-25 % годовых и формируется за счет дохода от плановых поступлений арендных платежей и прогнозируемого роста стоимости актива, оценивает компания."ПАРУС-ТРИУМФ" — наш первый фонд c торговой недвижимостью, как ответ на растущий спрос со стороны квалифицированных инвесторов и как возможность диверсифицировать портфель за счет реальных активов. Наша команда более 25 лет управляет коммерческой недвижимостью и более 5 лет выбирает для фондов объекты с высоким потенциалом роста стоимости актива и стабильным денежным потоком.", — прокомментировал генеральный директор PARUS Asset Management Алексей Сивяков."Мы рады, что в условиях растущего интереса инвесторов к коллективным инвестициям управляющие компании активно развивают свои продуктовые линейки. Фонды недвижимости позволяют участвовать в динамике цены одного из важных секторов российской экономики без необходимости непосредственного приобретения и самостоятельного управления дорогостоящими объектами. Биржевые торги паями таких фондов существенно повышают доступность подобных инструментов для инвесторов и предоставляют возможность гибкого управления своими активами, — сказал директор рынка акций Московской биржи Владимир Овчаров.Под управлением PARUS Asset Management находится 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости общей стоимостью свыше 100 миллиардов рублей. В портфель входят бизнес-центры, ТЦ и логистические комплексы в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Саратове, Тверской и Московской областях и других регионах.
12:45 29.09.2025 (обновлено: 13:12 29.09.2025)
 

На Мосбирже начались торги паями фонда "ПАРУС-ТРИУМФ"

© Фото : namestnikov aleksei 89026686774Вход в здание Мосбиржи
Вход в здание Мосбиржи - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
© Фото : namestnikov aleksei 89026686774
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. На Мосбирже начались торги паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) "ПАРУС-ТРИУМФ", доступными для квалифицированных инвесторов, следует из сообщения компании.
Целевой объем фонда составил 5,1 миллиарда рублей, объем первой партии – 307 миллионов рублей, цена пая при размещении составила 900 рублей.
Финансы, график
PARUS Asset Management запустила маркет-мейкинг для фонда "ПАРУС-МАКС"
27 августа, 18:15
Имущество в составе фонда — главный региональный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Саратова, расположенный в исторической части города. Общая площадь ТРЦ составляет 58 тысяч квадратных метров, из которых 29 тысяч сдается в аренду. Площади полностью сданы 165 арендаторам, включая эксклюзивно представленному в городе магазину "Золотое яблоко". Среднемесячный трафик ТРЦ составляет 450 тысяч человек при населении Саратовской агломерации в 1,36 миллиона человек.
Ожидаемая целевая доходность фонда "ПАРУС-ТРИУМФ" составляет 23-25 % годовых и формируется за счет дохода от плановых поступлений арендных платежей и прогнозируемого роста стоимости актива, оценивает компания.
"ПАРУС-ТРИУМФ" — наш первый фонд c торговой недвижимостью, как ответ на растущий спрос со стороны квалифицированных инвесторов и как возможность диверсифицировать портфель за счет реальных активов. Наша команда более 25 лет управляет коммерческой недвижимостью и более 5 лет выбирает для фондов объекты с высоким потенциалом роста стоимости актива и стабильным денежным потоком.", — прокомментировал генеральный директор PARUS Asset Management Алексей Сивяков.
"Мы рады, что в условиях растущего интереса инвесторов к коллективным инвестициям управляющие компании активно развивают свои продуктовые линейки. Фонды недвижимости позволяют участвовать в динамике цены одного из важных секторов российской экономики без необходимости непосредственного приобретения и самостоятельного управления дорогостоящими объектами. Биржевые торги паями таких фондов существенно повышают доступность подобных инструментов для инвесторов и предоставляют возможность гибкого управления своими активами, — сказал директор рынка акций Московской биржи Владимир Овчаров.
Под управлением PARUS Asset Management находится 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости общей стоимостью свыше 100 миллиардов рублей. В портфель входят бизнес-центры, ТЦ и логистические комплексы в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Саратове, Тверской и Московской областях и других регионах.
 
