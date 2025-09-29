https://1prime.ru/20250929/pensii--862933695.html
Минтруд рассказал об индексации страховых пенсий с 2026 года
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Страховые пенсии в следующем году могут проиндексировать на 7,6%, говорится в сообщении Минтруда России. "Индексация страховых пенсий составит 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей, и составит 27,1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
"Индексация страховых пенсий составит 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей, и составит 27,1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
