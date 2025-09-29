https://1prime.ru/20250929/pensii--862934108.html
В России вырастет средний размер социальных пенсий
экономика
рф
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Социальные пенсии в следующем году могут проиндексировать на 6,8% с 1 апреля, говорится в сообщении Минтруда РФ. "Социальные пенсии в свою очередь будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%", - говорится в сообщении.
рф
Индексация пенсий может пройти разово с 1 января 2026 года