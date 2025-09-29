Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырастет средний размер социальных пенсий - 29.09.2025
В России вырастет средний размер социальных пенсий
Социальные пенсии в следующем году могут проиндексировать на 6,8% с 1 апреля, говорится в сообщении Минтруда РФ.
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Социальные пенсии в следующем году могут проиндексировать на 6,8% с 1 апреля, говорится в сообщении Минтруда РФ. "Социальные пенсии в свою очередь будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%", - говорится в сообщении.
рф
Экономика, РФ
11:01 29.09.2025
 
В России вырастет средний размер социальных пенсий

Социальные пенсии в России могут проиндексировать на 6,8% с 1 апреля

Пенсионное удостоверение и квитанция по оплате ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Социальные пенсии в следующем году могут проиндексировать на 6,8% с 1 апреля, говорится в сообщении Минтруда РФ.
"Социальные пенсии в свою очередь будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%", - говорится в сообщении.
Индексация пенсий может пройти разово с 1 января 2026 года
