В России вырастет средний размер страховых пенсий - 29.09.2025
В России вырастет средний размер страховых пенсий
В России вырастет средний размер страховых пенсий - 29.09.2025, ПРАЙМ
В России вырастет средний размер страховых пенсий
Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T10:59+0300
2025-09-29T10:59+0300
экономика
финансы
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. "Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей, и составит 27,1 тысячи рублей", - сказано в сообщении.
финансы
Экономика, Финансы
10:59 29.09.2025
 
В России вырастет средний размер страховых пенсий

Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда.
"Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей, и составит 27,1 тысячи рублей", - сказано в сообщении.
Минтруд рассказал об индексации страховых пенсий с 2026 года
