https://1prime.ru/20250929/pensii-862933836.html
В России вырастет средний размер страховых пенсий
В России вырастет средний размер страховых пенсий - 29.09.2025, ПРАЙМ
В России вырастет средний размер страховых пенсий
Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T10:59+0300
2025-09-29T10:59+0300
2025-09-29T10:59+0300
экономика
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83320/89/833208905_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b54448124aca8b484bf248d80283f62.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. "Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей, и составит 27,1 тысячи рублей", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20250929/pensii--862933695.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83320/89/833208905_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_884d12f328091801d7735bcfcae69e95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы
В России вырастет средний размер страховых пенсий
Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда.
"Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей, и составит 27,1 тысячи рублей", - сказано в сообщении.
Минтруд рассказал об индексации страховых пенсий с 2026 года