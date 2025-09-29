Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос приднестровского урегулирования
12:29 29.09.2025 (обновлено: 13:26 29.09.2025)
 
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Почти невозможно говорить о приднестровском урегулировании при руководстве Молдавии, которое фактически исключает диалог с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Имея в качестве визави нынешнее руководство Молдовы, конечно, сейчас об этом (урегулировании – ред.) говорить очень сложно и почти невозможно. Имеется в виду такое руководство Молдовы, которое фактически исключает диалог с Российской Федерацией", - сказал Песков журналистам.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
При этом власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов.
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Депутат ПМР рассказал о плане НАТО по нападению на Приднестровье
15 июля, 10:31
 
ПолитикаОбществоРОССИЯРФДмитрий Песков
 
 
