Песков оценил заявления США о возможной поставке ракет "Томагавк" Киеву

2025-09-29T12:49+0300

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Высказывания о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк" являются очень серьезными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, слышали заявления (о возможной поставке США Киеву - ред.), они очень серьезные", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления американской стороны о возможности поставок "Томагавков" Украине.

