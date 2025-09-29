https://1prime.ru/20250929/peskov--862945009.html
Песков оценил заявления США о возможной поставке ракет "Томагавк" Киеву
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Высказывания о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк" являются очень серьезными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, слышали заявления (о возможной поставке США Киеву - ред.), они очень серьезные", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления американской стороны о возможности поставок "Томагавков" Украине.
