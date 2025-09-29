https://1prime.ru/20250929/peskov-862943525.html

В Кремле объяснили паузу в процессе урегулирования на Украине

2025-09-29T12:30+0300

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пауза в процессе украинского урегулирования возникла из за нежелания Киева продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас возникла пауза. Пауза возникла, собственно, из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам.

