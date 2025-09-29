Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле объяснили паузу в процессе урегулирования на Украине - 29.09.2025
В Кремле объяснили паузу в процессе урегулирования на Украине
В Кремле объяснили паузу в процессе урегулирования на Украине
Пауза в процессе украинского урегулирования возникла из за нежелания Киева продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пауза в процессе украинского урегулирования возникла из за нежелания Киева продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас возникла пауза. Пауза возникла, собственно, из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам.
12:30 29.09.2025
 
В Кремле объяснили паузу в процессе урегулирования на Украине

Песков: пауза в переговорах по Украине возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье"
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье" . Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пауза в процессе украинского урегулирования возникла из за нежелания Киева продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас возникла пауза. Пауза возникла, собственно, из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам.
