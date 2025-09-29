Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал заявления США о поставках Tomahawk Украине
Политика
Песков прокомментировал заявления США о поставках Tomahawk Украине
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В Кремле слышали о заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы, действительно, слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления американской стороны о возможности поставок "Томагавков" Украине.
россия, мировая экономика, сша, украина, дмитрий песков, джей ди вэнс, кит келлог
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Джей Ди Вэнс, Кит Келлог
Песков прокомментировал заявления США о поставках Tomahawk Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В Кремле слышали о заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы, действительно, слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления американской стороны о возможности поставок "Томагавков" Украине.
В Кремле объяснили паузу в процессе урегулирования на Украине
Политика РОССИЯ Мировая экономика США УКРАИНА Дмитрий Песков Джей Ди Вэнс Кит Келлог
 
 
Заголовок открываемого материала