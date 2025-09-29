https://1prime.ru/20250929/peskov-862943674.html
Песков прокомментировал заявления США о поставках Tomahawk Украине
Песков прокомментировал заявления США о поставках Tomahawk Украине - 29.09.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал заявления США о поставках Tomahawk Украине
В Кремле слышали о заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине, заявил...
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В Кремле слышали о заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы, действительно, слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления американской стороны о возможности поставок "Томагавков" Украине.
Песков прокомментировал заявления США о поставках Tomahawk Украине
Песков: Кремль слышал заявления о возможности поставок Tomahawk Киеву