В Кремле заявили о лишении молдаван возможности проголосовать в России
В Кремле заявили о лишении молдаван возможности проголосовать в России
2025-09-29T12:39+0300
2025-09-29T12:39+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотни тысяч молдаван были лишены возможности принять участие в выборах парламента Молдавии на территории РФ. "И из того, что мы видим и знаем, мы можем констатировать, что сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории Российской Федерации. В связи с тем, что для них было открыто только два участка. Что, естественно, было недостаточно и не могло дать возможность проголосовать всем желающим", - сказал Песков журналистам. Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье. Всего в парламенте 101 депутатское место. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министров и на судебную власть. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
общество, россия, рф, молдавия, дмитрий песков, майя санду, мария захарова
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, МОЛДАВИЯ, Дмитрий Песков, Майя Санду, Мария Захарова
12:39 29.09.2025
 
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотни тысяч молдаван были лишены возможности принять участие в выборах парламента Молдавии на территории РФ.
"И из того, что мы видим и знаем, мы можем констатировать, что сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории Российской Федерации. В связи с тем, что для них было открыто только два участка. Что, естественно, было недостаточно и не могло дать возможность проголосовать всем желающим", - сказал Песков журналистам.
Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье. Всего в парламенте 101 депутатское место. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министров и на судебную власть.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
