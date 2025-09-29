https://1prime.ru/20250929/peskov-862943832.html

В Кремле заявили о лишении молдаван возможности проголосовать в России

2025-09-29T12:39+0300

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотни тысяч молдаван были лишены возможности принять участие в выборах парламента Молдавии на территории РФ. "И из того, что мы видим и знаем, мы можем констатировать, что сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории Российской Федерации. В связи с тем, что для них было открыто только два участка. Что, естественно, было недостаточно и не могло дать возможность проголосовать всем желающим", - сказал Песков журналистам. Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье. Всего в парламенте 101 депутатское место. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министров и на судебную власть. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.

