Стоимость платины обновила новый максимум с начала 2013 года
Стоимость платины обновила новый максимум с начала 2013 года - 29.09.2025
Стоимость платины обновила новый максимум с начала 2013 года
29.09.2025
2025-09-29T11:16+0300
2025-09-29T11:16+0300
2025-09-29T11:16+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Стоимость платины в понедельник подскакивает примерно на 2%, показатель превысил отметку в 1 650 долларов за тройскую унцию, впервые с февраля 2013 года, следует из данных торгов. По состоянию на 10.44 мск цена октябрьского фьючерса на платину поднимается на 1,83% относительно предыдущего закрытия - до 1 610,9 доллара за тройскую унцию. А цена январского фьючерса на платину, с которым проходит основная масса торгов, подскакивает на 2,07% - до 1 636,7 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее достигала максимальных 1 650 долларов - впервые с 21 февраля 2013 года. По оценкам, цены на платину растут из-за увеличения спроса со стороны ювелиров и инвесторов, которые переключаются на нее из-за резкого скачка стоимости золота. Однако на рынке третий год подряд сохраняется дефицит платины: в этом году её выплавка снизится до минимума за пять лет - всего 7 миллионов унций.
Стоимость платины обновила новый максимум с начала 2013 года
Стоимость платины впервые с февраля 2013 года превысила 1650 долларов
