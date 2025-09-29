https://1prime.ru/20250929/platina-862936043.html

Стоимость платины обновила новый максимум с начала 2013 года

Стоимость платины обновила новый максимум с начала 2013 года - 29.09.2025, ПРАЙМ

Стоимость платины обновила новый максимум с начала 2013 года

Стоимость платины в понедельник подскакивает примерно на 2%, показатель превысил отметку в 1 650 долларов за тройскую унцию, впервые с февраля 2013 года,... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T11:16+0300

2025-09-29T11:16+0300

2025-09-29T11:16+0300

экономика

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859678981_0:32:3527:2016_1920x0_80_0_0_d576024eb1dfeaaaa43c6e0e7827a959.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Стоимость платины в понедельник подскакивает примерно на 2%, показатель превысил отметку в 1 650 долларов за тройскую унцию, впервые с февраля 2013 года, следует из данных торгов. По состоянию на 10.44 мск цена октябрьского фьючерса на платину поднимается на 1,83% относительно предыдущего закрытия - до 1 610,9 доллара за тройскую унцию. А цена январского фьючерса на платину, с которым проходит основная масса торгов, подскакивает на 2,07% - до 1 636,7 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее достигала максимальных 1 650 долларов - впервые с 21 февраля 2013 года. По оценкам, цены на платину растут из-за увеличения спроса со стороны ювелиров и инвесторов, которые переключаются на нее из-за резкого скачка стоимости золота. Однако на рынке третий год подряд сохраняется дефицит платины: в этом году её выплавка снизится до минимума за пять лет - всего 7 миллионов унций.

https://1prime.ru/20250926/platina-862842367.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги