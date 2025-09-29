https://1prime.ru/20250929/polis-862948019.html

В России предложили изменить правила выдачи полиса ОМС трудовым мигрантам

В России предложили изменить правила выдачи полиса ОМС трудовым мигрантам - 29.09.2025, ПРАЙМ

В России предложили изменить правила выдачи полиса ОМС трудовым мигрантам

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж,... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T13:40+0300

2025-09-29T13:40+0300

2025-09-29T13:40+0300

экономика

россия

общество

рф

лнр

херсонская область

омс

фонд

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8b2d04a5f9db3949941d57d48ff70ffa.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж, документ доступен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ". Документ предусматривает единый тариф страховых взносов. Так, временно пребывающие и осуществляющие трудовую деятельность на территории РФ иностранные граждане, лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов) будут отнесены к застрахованным лицам при наличии не менее пяти лет страхового стажа, исчисляемого в соответствии с законодательством РФ о страховых пенсиях. Кроме того, согласно тексту законопроекта, Соцфонд РФ будет обязан оперативно - не позднее следующего дня - информировать фонд ОМС об изменениях в статусе "работающий" или "неработающий" у трудовых мигрантов, а также о достижении страхового стажа не менее пяти лет, исчисляемого в соответствии с законодательством о страховых пенсиях. Это не касается высококвалифицированных специалистов. Основанием для уведомления об изменении статуса станут данные о начале или окончании трудовых отношений. Правительство РФ предлагает предоставить высшему должностному лицу субъекта РФ право принимать решение об осуществлении территориальным фондом на территории субъекта РФ полномочий страховых медицинских организаций сроком не менее чем на три года. Отмечается, что законопроектом предусмотрена возможность принятия указанного решения не менее чем за год, в котором планируется осуществление территориальным фондом на территории субъекта РФ полномочий страховых медицинских организаций. Законопроектом также уточняется, что территориальные фонды ОМС ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях осуществляют следующие полномочия страховщика: оформляют, переоформляют, выдают полис ОМС на материальном носителе по запросу застрахованного лица или его представителя; ведут учет застрахованных лиц, выданных им полисов ОМС, а также обеспечивают учет и сохранность сведений, поступающих от медицинских организаций в соответствии с порядком ведения персонифицированного учета; оплачивают медицинским организациям, включенным в реестр медорганизаций, медицинскую помощь, оказанную ими застрахованным лицам в соответствии с порядком оплаты медицинской помощи по обязательному медстрахованию, установленным правилами обязательного медстрахования; собирают, обрабатывают данные персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и персонифицированного учета сведений о медпомощи, оказанной застрахованным лицам, обеспечивают сохранность и конфиденциальность таких сведений, осуществляют обмен указанными сведениями между субъектами ОМС и участниками ОМС; информируют застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях предоставления им медпомощи медорганизациями, о выявленных нарушениях при оказании им медпомощи, об их праве на выбор медорганизации, о возможности обращения за получением полиса ОМС на материальном носителе, а также об обязанностях застрахованных лиц. Кроме того, документом предусматривается право на получение единовременной субсидии на покупку жилья для работников фонда ОМС. Уточняется, что субсидия предоставляется один раз за все время работы в Фонде, в порядке, установленном правительством РФ, её выплата финансируется из бюджета, предназначенного для текущих расходов Фонда. Эта мера компенсирует ограничения и запреты, которые накладывает на них антикоррупционное и трудовое законодательство.

https://1prime.ru/20250923/shtraf-862677190.html

рф

лнр

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, лнр, херсонская область, омс, фонд, госдума