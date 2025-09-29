Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 617,7 рубля за тонну

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-29T10:38+0300
2025-09-29T10:38+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
минсельхоз
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на неделю с 1 по 7 октября снизится до 617,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 716,9 рубля, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225,8 доллара за тонну, на ячмень - 200,4 доллара, на кукурузу - 226 долларов за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 24 по 30 сентября, составляет 655,6 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
сельское хозяйство, россия, рф, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Минсельхоз
10:38 29.09.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Российские ученые улучшили рост яровой пшеницы
Экономика Сельское хозяйство РОССИЯ РФ Минсельхоз
 
 
