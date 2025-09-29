https://1prime.ru/20250929/poshlina--862931668.html

Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 617,7 рубля за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 617,7 рубля за тонну - 29.09.2025, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 617,7 рубля за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России на неделю с 1 по 7 октября снизится до 617,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 716,9 рубля, на ячмень - останется нулевой,... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T10:38+0300

2025-09-29T10:38+0300

2025-09-29T10:38+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

рф

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/83425/10/834251077_0:251:3194:2048_1920x0_80_0_0_cdc4a709b084993d88ed882dd3d66a5e.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на неделю с 1 по 7 октября снизится до 617,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 716,9 рубля, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225,8 доллара за тонну, на ячмень - 200,4 доллара, на кукурузу - 226 долларов за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 24 по 30 сентября, составляет 655,6 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://1prime.ru/20250929/rnf-862925863.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, минсельхоз