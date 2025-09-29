https://1prime.ru/20250929/poshlina--862931668.html
Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 617,7 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 617,7 рубля за тонну - 29.09.2025, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 617,7 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России на неделю с 1 по 7 октября снизится до 617,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 716,9 рубля, на ячмень - останется нулевой,... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T10:38+0300
2025-09-29T10:38+0300
2025-09-29T10:38+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/83425/10/834251077_0:251:3194:2048_1920x0_80_0_0_cdc4a709b084993d88ed882dd3d66a5e.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на неделю с 1 по 7 октября снизится до 617,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 716,9 рубля, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225,8 доллара за тонну, на ячмень - 200,4 доллара, на кукурузу - 226 долларов за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 24 по 30 сентября, составляет 655,6 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
https://1prime.ru/20250929/rnf-862925863.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83425/10/834251077_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_8ada7407f662268f58b212a6e920b964.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, рф, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Минсельхоз
Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 617,7 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 по 7 октября снизится до 617,7 рубля за тонну
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на неделю с 1 по 7 октября снизится до 617,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 716,9 рубля, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225,8 доллара за тонну, на ячмень - 200,4 доллара, на кукурузу - 226 долларов за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 24 по 30 сентября, составляет 655,6 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России
за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ
в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Российские ученые улучшили рост яровой пшеницы