https://1prime.ru/20250929/posobie--862935222.html
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка - 29.09.2025, ПРАЙМ
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка
Единовременное пособие при рождении ребенка составит более 28,7 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:10+0300
2025-09-29T11:10+0300
2025-09-29T11:10+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/82667/33/826673343_0:107:2987:1787_1920x0_80_0_0_671467e8d8e7ee841a946c3d9df2f19f.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Единовременное пособие при рождении ребенка составит более 28,7 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. "Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей", - сообщили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250929/vyplaty-862934379.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82667/33/826673343_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_25d826a50627b763ab834dc86ea8c70e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28773 рублей
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Единовременное пособие при рождении ребенка составит более 28,7 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда.
"Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей", - сообщили в ведомстве.
В России проиндексируют социальные выплаты