Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/posobie--862935222.html
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка - 29.09.2025, ПРАЙМ
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка
Единовременное пособие при рождении ребенка составит более 28,7 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:10+0300
2025-09-29T11:10+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/82667/33/826673343_0:107:2987:1787_1920x0_80_0_0_671467e8d8e7ee841a946c3d9df2f19f.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Единовременное пособие при рождении ребенка составит более 28,7 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. "Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей", - сообщили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250929/vyplaty-862934379.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82667/33/826673343_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_25d826a50627b763ab834dc86ea8c70e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Экономика, Общество
11:10 29.09.2025
 
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28773 рублей

© РИА Новости . Вера Костамо | Перейти в медиабанкЖенщина с новорожденным сыном
Женщина с новорожденным сыном - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Женщина с новорожденным сыном. Архивное фото
© РИА Новости . Вера Костамо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Единовременное пособие при рождении ребенка составит более 28,7 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда.
"Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей", - сообщили в ведомстве.
Женщина с детской коляской гуляет в музее-заповеднике Коломенское в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В России проиндексируют социальные выплаты
11:03
 
ЭкономикаОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала