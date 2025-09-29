Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 2026 года - 29.09.2025
Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 2026 года
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. "Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
10:52 29.09.2025
 
Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 2026 года

Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится до 955,8 тысячи рублей

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда.
"Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Минфин озвучил объем средств в бюджете на семейную выплату и маткапитал
24 сентября, 09:23
 
