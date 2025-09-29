https://1prime.ru/20250929/posobiya--862932995.html
Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 2026 года
Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 2026 года - 29.09.2025, ПРАЙМ
Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 2026 года
Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. | 29.09.2025, ПРАЙМ
экономика
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860210503_0:0:2347:1321_1920x0_80_0_0_e8daaf5003364c805aab3ff2aed90b2e.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. "Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда.
"Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
