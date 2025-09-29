https://1prime.ru/20250929/pravitelstvo--862945765.html

Правительство внесло в Госдуму проект о повышении МРОТ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, документ доступен в думской электронной базе.

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, документ доступен в думской электронной базе."Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", - говорится в тексте проекта федерального закона.В сопроводительных документах к проекту отмечается, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Уточняется, что медианная зарплата за 2024 год по данным Росстата составляет 56 443 рубль.Также сообщается, что реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллионов работников.

