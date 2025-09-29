Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство внесло в Госдуму проект о повышении МРОТ - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/pravitelstvo--862945765.html
Правительство внесло в Госдуму проект о повышении МРОТ
Правительство внесло в Госдуму проект о повышении МРОТ - 29.09.2025, ПРАЙМ
Правительство внесло в Госдуму проект о повышении МРОТ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, документ доступен в думской электронной базе. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T12:56+0300
2025-09-29T13:21+0300
экономика
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, документ доступен в думской электронной базе."Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", - говорится в тексте проекта федерального закона.В сопроводительных документах к проекту отмечается, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Уточняется, что медианная зарплата за 2024 год по данным Росстата составляет 56 443 рубль.Также сообщается, что реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллионов работников.
https://1prime.ru/20250924/mishustin-862721324.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_43f9f41c8dca1ccda79003dd9ce30c0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
12:56 29.09.2025 (обновлено: 13:21 29.09.2025)
 
Правительство внесло в Госдуму проект о повышении МРОТ

В Госдуму внесли проект об повышении МРОТ до 27903 рубля

Дума
Дума
Дума. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, документ доступен в думской электронной базе.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", - говорится в тексте проекта федерального закона.
В сопроводительных документах к проекту отмечается, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Уточняется, что медианная зарплата за 2024 год по данным Росстата составляет 56 443 рубль.
Также сообщается, что реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллионов работников.
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Мишустин рассказал о дальнейшей индексации МРОТ
24 сентября, 15:52
 
ЭкономикаРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала