https://1prime.ru/20250929/pravitelstvo--862945765.html
Правительство внесло в Госдуму проект о повышении МРОТ
Правительство внесло в Госдуму проект о повышении МРОТ - 29.09.2025, ПРАЙМ
Правительство внесло в Госдуму проект о повышении МРОТ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, документ доступен в думской электронной базе. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T12:56+0300
2025-09-29T12:56+0300
2025-09-29T13:21+0300
экономика
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, документ доступен в думской электронной базе."Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", - говорится в тексте проекта федерального закона.В сопроводительных документах к проекту отмечается, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Уточняется, что медианная зарплата за 2024 год по данным Росстата составляет 56 443 рубль.Также сообщается, что реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллионов работников.
https://1prime.ru/20250924/mishustin-862721324.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_43f9f41c8dca1ccda79003dd9ce30c0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
Правительство внесло в Госдуму проект о повышении МРОТ
В Госдуму внесли проект об повышении МРОТ до 27903 рубля
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, документ доступен в думской электронной базе.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", - говорится в тексте проекта федерального закона.
В сопроводительных документах к проекту отмечается, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Уточняется, что медианная зарплата за 2024 год по данным Росстата
составляет 56 443 рубль.
Также сообщается, что реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллионов работников.
Мишустин рассказал о дальнейшей индексации МРОТ