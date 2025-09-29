https://1prime.ru/20250929/putin--862954038.html

Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября

общество

владимир путин

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября, призовут 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", - говорится в документе.

