Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября - 29.09.2025
Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября
Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября - 29.09.2025, ПРАЙМ
Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября, призовут 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T15:27+0300
2025-09-29T15:27+0300
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862953886_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d4e401e2036d146917f34621b5b06e75.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября, призовут 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250929/oborona-862952429.html
2025
общество, владимир путин
Общество , Владимир Путин
15:27 29.09.2025
 
Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября

Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу с 1 октября

© РИА Новости . Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября, призовут 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", - говорится в документе.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В России утвердили оборонный бюджет на 2026-2027 годы
15:08
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
