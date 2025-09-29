https://1prime.ru/20250929/putin--862954364.html

Путин подписал закон о денонсации конвенции по предупреждению пыток

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, соответствующий документ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее инициатива была внесена президентом на рассмотрение Госдумой. Законом денонсируется Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ. Также, по его словам, обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества. В заключении комитета Госдумы по международным делам подчеркивалось, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в РФ.

