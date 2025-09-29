Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о денонсации конвенции по предупреждению пыток - 29.09.2025
Путин подписал закон о денонсации конвенции по предупреждению пыток
Путин подписал закон о денонсации конвенции по предупреждению пыток - 29.09.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о денонсации конвенции по предупреждению пыток
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, соответствующий документ размещен в понедельник на... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T15:36+0300
2025-09-29T15:36+0300
политика
общество
россия
рф
владимир путин
вячеслав володин
госдума
совет европы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, соответствующий документ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее инициатива была внесена президентом на рассмотрение Госдумой. Законом денонсируется Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ. Также, по его словам, обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества. В заключении комитета Госдумы по международным делам подчеркивалось, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в РФ.
общество , россия, рф, владимир путин, вячеслав володин, госдума, совет европы
Политика, Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума, Совет Европы
15:36 29.09.2025
 
Путин подписал закон о денонсации конвенции по предупреждению пыток

Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, соответствующий документ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее инициатива была внесена президентом на рассмотрение Госдумой.
Законом денонсируется Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ. Также, по его словам, обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества.
В заключении комитета Госдумы по международным делам подчеркивалось, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в РФ.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Заседание президиума Госсовета с участием Путина состоится в конце октября
Политика Общество РОССИЯ РФ Владимир Путин Вячеслав Володин Госдума Совет Европы
 
 
