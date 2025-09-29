Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о рекламе на космических объектах - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/putin--862956031.html
Путин подписал закон о рекламе на космических объектах
Путин подписал закон о рекламе на космических объектах - 29.09.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о рекламе на космических объектах
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2026 года особенности размещения рекламы на космических объектах, то есть на... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T16:01+0300
2025-09-29T16:01+0300
экономика
общество
бизнес
россия
рф
владимир путин
роскосмос
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83410/44/834104484_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_b789da8c6cb08e0bfe93ac49e5786d8c.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2026 года особенности размещения рекламы на космических объектах, то есть на космических кораблях и спутниках, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает размещение рекламы на космических объектах на основании договора. Данный договор заключается рекламодателем с собственником космического объекта, лицом, владеющим таким объектом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, органами госвласти, организацией, осуществляющей права собственника космических объектов от имени РФ, или уполномоченными ими лицами. При этом договор на размещение рекламы на космических объектах, находящихся в федеральной собственности, будет заключаться в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства. Кроме того, размещенная на космическом объекте реклама не должна создавать угрозу безопасности космической деятельности. "Роскосмос" будет оказывать услуги по размещению рекламы на космических объектах, находящихся в его собственности, а также по производству и распространению такой рекламы. Госкорпорация также будет обеспечивать размещение рекламы на космических объектах, находящихся в федеральной собственности, и оказывать услуги по ее производству и распространению. Речь идет о космических объектах, которые не закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и в отношении которых "Роскосмос" от имени РФ осуществляет права собственника. В случаях, когда в соответствии с законодательством договор на размещение рекламы на таких объектах заключается без проведения торгов, размер платы за использование объекта и сроки осуществления платежей будут определяться в соответствии с порядком, который утвердит правительство РФ. Данная плата в полном объеме будет поступать в федеральный бюджет. По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, этот закон является важным шагом в развитии как космической отрасли, так и рекламного рынка России. Он открывает принципиально новые, высокотехнологичные возможности для бизнеса, позволяя размещать рекламу на космических объектах, что подчеркивает технологический суверенитет страны и лидерство в космосе. Документ устанавливает четкие правила и разграничение полномочий, что исключит возможные злоупотребления и обеспечит правовую определенность для всех участников рынка, считает Чаплин.
https://1prime.ru/20250929/putin--862954038.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83410/44/834104484_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_c58083fbed2264d0707fad99da356781.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, россия, рф, владимир путин, роскосмос, госдума
Экономика, Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Роскосмос, Госдума
16:01 29.09.2025
 
Путин подписал закон о рекламе на космических объектах

Путин подписал закон об особенностях размещения рекламы на космических объектах

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2026 года особенности размещения рекламы на космических объектах, то есть на космических кораблях и спутниках, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ предусматривает размещение рекламы на космических объектах на основании договора. Данный договор заключается рекламодателем с собственником космического объекта, лицом, владеющим таким объектом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, органами госвласти, организацией, осуществляющей права собственника космических объектов от имени РФ, или уполномоченными ими лицами.
При этом договор на размещение рекламы на космических объектах, находящихся в федеральной собственности, будет заключаться в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства. Кроме того, размещенная на космическом объекте реклама не должна создавать угрозу безопасности космической деятельности.
"Роскосмос" будет оказывать услуги по размещению рекламы на космических объектах, находящихся в его собственности, а также по производству и распространению такой рекламы.
Госкорпорация также будет обеспечивать размещение рекламы на космических объектах, находящихся в федеральной собственности, и оказывать услуги по ее производству и распространению. Речь идет о космических объектах, которые не закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и в отношении которых "Роскосмос" от имени РФ осуществляет права собственника.
В случаях, когда в соответствии с законодательством договор на размещение рекламы на таких объектах заключается без проведения торгов, размер платы за использование объекта и сроки осуществления платежей будут определяться в соответствии с порядком, который утвердит правительство РФ. Данная плата в полном объеме будет поступать в федеральный бюджет.
По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, этот закон является важным шагом в развитии как космической отрасли, так и рекламного рынка России. Он открывает принципиально новые, высокотехнологичные возможности для бизнеса, позволяя размещать рекламу на космических объектах, что подчеркивает технологический суверенитет страны и лидерство в космосе.
Документ устанавливает четкие правила и разграничение полномочий, что исключит возможные злоупотребления и обеспечит правовую определенность для всех участников рынка, считает Чаплин.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября
15:27
 
ЭкономикаОбществоБизнесРОССИЯРФВладимир ПутинРоскосмосГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала