Путин подписал закон о рекламе на космических объектах

2025-09-29T16:01+0300

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2026 года особенности размещения рекламы на космических объектах, то есть на космических кораблях и спутниках, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает размещение рекламы на космических объектах на основании договора. Данный договор заключается рекламодателем с собственником космического объекта, лицом, владеющим таким объектом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, органами госвласти, организацией, осуществляющей права собственника космических объектов от имени РФ, или уполномоченными ими лицами. При этом договор на размещение рекламы на космических объектах, находящихся в федеральной собственности, будет заключаться в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства. Кроме того, размещенная на космическом объекте реклама не должна создавать угрозу безопасности космической деятельности. "Роскосмос" будет оказывать услуги по размещению рекламы на космических объектах, находящихся в его собственности, а также по производству и распространению такой рекламы. Госкорпорация также будет обеспечивать размещение рекламы на космических объектах, находящихся в федеральной собственности, и оказывать услуги по ее производству и распространению. Речь идет о космических объектах, которые не закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и в отношении которых "Роскосмос" от имени РФ осуществляет права собственника. В случаях, когда в соответствии с законодательством договор на размещение рекламы на таких объектах заключается без проведения торгов, размер платы за использование объекта и сроки осуществления платежей будут определяться в соответствии с порядком, который утвердит правительство РФ. Данная плата в полном объеме будет поступать в федеральный бюджет. По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, этот закон является важным шагом в развитии как космической отрасли, так и рекламного рынка России. Он открывает принципиально новые, высокотехнологичные возможности для бизнеса, позволяя размещать рекламу на космических объектах, что подчеркивает технологический суверенитет страны и лидерство в космосе. Документ устанавливает четкие правила и разграничение полномочий, что исключит возможные злоупотребления и обеспечит правовую определенность для всех участников рынка, считает Чаплин.

