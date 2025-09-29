Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о сертификации аналогов импортных авиазапчастей - 29.09.2025
Путин подписал закон о сертификации аналогов импортных авиазапчастей
Путин подписал закон о сертификации аналогов импортных авиазапчастей - 29.09.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о сертификации аналогов импортных авиазапчастей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Росавиацию полномочиями по сертификации и одобрению использования альтернативных запчастей при... | 29.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Росавиацию полномочиями по сертификации и одобрению использования альтернативных запчастей при ремонте авиатехники, что будет способствовать развитию отечественного производства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон принят в целях развития отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (РМА), необходимых для замещения оригинальных расходных частей, применяемых при ремонте иностранных компонентов, отечественными предприятиями. РМА-производители (Part Manufacture Approval) – это сертифицированные авиационными властями компании, допускающиеся для изготовления альтернативных авиационных запасных частей и компонентов в соответствии с требованиями, содержащимися в нормативной документации, определяющей порядок сертификации типа, разработчиков и изготовителей. По данным авторов инициативы, в России сложился дефицит запасных частей для авиатехники иностранного производства в связи с введением антироссийских санкций и ограничениями. На этом фоне в России будет активно развиваться рынок альтернативных запасных частей, полагают законодатели. Однако, как указывали авторы закона, складывается ситуация, при которой китайские и иранские РМА-поставщики имеют привилегии по сравнению в отечественными предприятиями промышленности, поскольку есть возможность использования импортируемых РМА-компонентов, произведенных по правилам аналогичным FAA. Помимо этого, в РФ из-за отсутствия РМА-регулирования, создаются предпосылки вывода производства таких компонентов в Китай, так как для установки импортируемой РМА-запчасти с китайскими документами качества на самолет в России требуется меньше бюрократических процедур.
16:24 29.09.2025
 
Путин подписал закон о сертификации аналогов импортных авиазапчастей

Путин подписал закон о сертификации альтернативных запчастей для авиатехники

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Росавиацию полномочиями по сертификации и одобрению использования альтернативных запчастей при ремонте авиатехники, что будет способствовать развитию отечественного производства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон принят в целях развития отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (РМА), необходимых для замещения оригинальных расходных частей, применяемых при ремонте иностранных компонентов, отечественными предприятиями.
РМА-производители (Part Manufacture Approval) – это сертифицированные авиационными властями компании, допускающиеся для изготовления альтернативных авиационных запасных частей и компонентов в соответствии с требованиями, содержащимися в нормативной документации, определяющей порядок сертификации типа, разработчиков и изготовителей.
По данным авторов инициативы, в России сложился дефицит запасных частей для авиатехники иностранного производства в связи с введением антироссийских санкций и ограничениями. На этом фоне в России будет активно развиваться рынок альтернативных запасных частей, полагают законодатели.
Однако, как указывали авторы закона, складывается ситуация, при которой китайские и иранские РМА-поставщики имеют привилегии по сравнению в отечественными предприятиями промышленности, поскольку есть возможность использования импортируемых РМА-компонентов, произведенных по правилам аналогичным FAA.
Помимо этого, в РФ из-за отсутствия РМА-регулирования, создаются предпосылки вывода производства таких компонентов в Китай, так как для установки импортируемой РМА-запчасти с китайскими документами качества на самолет в России требуется меньше бюрократических процедур.
Путин подписал закон о рекламе на космических объектах
