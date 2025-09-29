https://1prime.ru/20250929/putin-862941101.html

Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО

2025-09-29T12:03+0300

экономика

общество

россия

рф

алексей дюмин

владимир путин

госсовет

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президенту РФ Владимиру Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО на заседании президиума Госсовета, сообщил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. "Ближайший президиум Госсовета будет посвящен именно этим вопросам... Сегодня мы проводим семинар, где мы еще раз сверим карты, где мы посмотрим, почему и из-за чего, по каким причинам есть недоработки... для того, чтобы уже на большом мероприятии представить президенту свои предложения и поговорить на эту тему", - сказал Дюмин журналистам.

рф

