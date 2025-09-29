https://1prime.ru/20250929/putin-862941101.html
Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО
Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО - 29.09.2025, ПРАЙМ
Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО
Президенту РФ Владимиру Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО на заседании президиума Госсовета, сообщил помощник президента, | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T12:03+0300
2025-09-29T12:03+0300
2025-09-29T12:03+0300
экономика
общество
россия
рф
алексей дюмин
владимир путин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_66f6bc99035d7bd064e6b49af4e97eda.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президенту РФ Владимиру Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО на заседании президиума Госсовета, сообщил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. "Ближайший президиум Госсовета будет посвящен именно этим вопросам... Сегодня мы проводим семинар, где мы еще раз сверим карты, где мы посмотрим, почему и из-за чего, по каким причинам есть недоработки... для того, чтобы уже на большом мероприятии представить президенту свои предложения и поговорить на эту тему", - сказал Дюмин журналистам.
https://1prime.ru/20250929/dyumin-862938938.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_e747f0d820fddffe9bddd8f6c7f9b454.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, алексей дюмин, владимир путин, госсовет
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Алексей Дюмин, Владимир Путин, Госсовет
Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО
Дюмин: Путину представят предложения по улучшению помощи участникам СВО