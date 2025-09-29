Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО - 29.09.2025
Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО
Президенту РФ Владимиру Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО на заседании президиума Госсовета, сообщил помощник президента,
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президенту РФ Владимиру Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО на заседании президиума Госсовета, сообщил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. "Ближайший президиум Госсовета будет посвящен именно этим вопросам... Сегодня мы проводим семинар, где мы еще раз сверим карты, где мы посмотрим, почему и из-за чего, по каким причинам есть недоработки... для того, чтобы уже на большом мероприятии представить президенту свои предложения и поговорить на эту тему", - сказал Дюмин журналистам.
12:03 29.09.2025
 
Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО

© РИА Новости . Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президенту РФ Владимиру Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО на заседании президиума Госсовета, сообщил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
"Ближайший президиум Госсовета будет посвящен именно этим вопросам... Сегодня мы проводим семинар, где мы еще раз сверим карты, где мы посмотрим, почему и из-за чего, по каким причинам есть недоработки... для того, чтобы уже на большом мероприятии представить президенту свои предложения и поговорить на эту тему", - сказал Дюмин журналистам.
Дюмин призвал создать новый подход к помощи героям СВО
Заголовок открываемого материала