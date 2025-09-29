https://1prime.ru/20250929/radio-862952732.html

"Радиостанция Судного дня" передала новые таинственные сообщения

МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, известная под названием "Станция Судного дня", вышла в эфир с тремя новыми зашифрованными посланиями, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который следит за ее вещанием.Согласно данным публикации, в 10:31 по московскому времени 29 сентября было передано слово "возмещение", а в 11:32 — "сбраживание".Кроме того, в 12:54 в эфире прозвучало слово "тигровар". УВБ-76 — это военная радиостанция, основанная в 1970-х годах и транслирующая короткий жужжащий звук. Из-за этого ее иногда называют "жужжалкой". Также ей приписывают название "Станция Судного дня", так как существует версия, что ее создали как часть системы "Мертвая рука".

