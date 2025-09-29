Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пекине открылся флагманский магазин РЭЦ
В Пекине открылся флагманский магазин РЭЦ
ПЕКИН, 29 сен – ПРАЙМ. Флагманский магазин Российского национального павильона РЭЦ в понедельник открылся в Пекине, на полках первого в китайской столице подобного магазина представлен широкий ассортимент продукции от более чем 100 российских производителей, передаёт корреспондент РИА Новости. Магазин площадью 800 квадратных метров, который также является точкой продвижения Российского национального павильона Российского экспортного центра, расположен в торговом комплексе SOHO Modern City в районе Чаоян. Генеральный директор группы компаний "Энергия Экспорта", официального оператора РЭЦ в Китае по программе Российского национального павильона, Илья Романов заявил, что открытие первого флагманского магазина российских товаров в Пекине состоялось в рамках национального проекта международной кооперации экспорта, утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным. "Сегодняшнее событие — это не просто открытие еще одного магазина, это значимый шаг на пути расширения культурных и экономических связей между нашими странами, это вклад в формирование доверия, взаимопонимания и прочного партнерства между народами России и Китая", - отметил Романов. По его словам, особое значение имеет тот факт, что новая торговая площадка открывает свои двери именно в Пекине - в столице и деловом сердце Китая. "Данная инициатива открывает перед российскими производителями уникальные перспективы и возможность представить свои товары миллионам потребителей, рассказать об истории брендов, качестве продукции и российских традициях, в связи с чем мы уверены, что новый флагманский магазин российского национального павильона в Пекине станет важным этапом на пути устойчивого взаимовыгодного развития российско-китайского сотрудничества", - добавил Романов. Заместитель генерального директора "Транспортно-инвестиционной корпорации провинции Хэйлунцзян" Ян Даюн отметил, что магазин является не только демонстрационной платформы российско-китайской торговли, но и окном для углубления культурных обменов между двумя странами. Заглядывая в будущее, подчеркнул он, можно увидеть широкие перспективы сотрудничества, и отправной точной станет флагманский магазин в Пекине. "С одно стороны мы будет активно наращивать объемы торговли высококачественными товарами, чтобы больше российских продуктов попали в тысячи китайских семей. С другой стороны, мы будет активно расширять сотрудничество в различных сферах, включая логистику, чтобы совместно построить более стабильную и эффективную систему трансграничных поставок", - указал Ян Даюн. В свою очередь вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, выступая на церемонии по видеосвязи, отметил, что российско-китайское торгово-экономическое взаимодействие выходит на новый уровень. "Каждый новый проект ясно показывает, Россия и Китай не только стратегические партнеры, но и друзья, которых объединяет общее стремление открывать для граждан обеих стран новые возможности, форматы сотрудничества и перспективы", – заявил Солодов. По его словам, открытие магазина в Пекине имеет особое значение еще и потому что программа павильонов расширяется - на полках павильона представлены не только продукты питания, но и промышленные товары. "Площадь нового павильона составляет 800 квадратных метров и предлагает качественную продукцию от более 100 российских производителей, здесь представлены кондитерские изделия, напитки, продукты масло-жировой отрасли, бакалея, консервация, молочная продукция, бытовая химия", - добавил он. Солодов также подчеркнул, что это настоящая витрина современной России, отражение качества, надежности многообразия продукции под брендом "Сделано в России". В церемонии открытия магазина принял участие торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский, представители Китайской торгово-промышленной палаты по экспорту и импорту продуктов питания и местных продуктов животноводства, представитель Минсельхоза РФ Дмитрий Гришин, представители китайских и российской компаний. Национальные павильоны РЭЦ и Минсельхоза России за рубежом — единственные официально действующие государственные площадки для продвижения отечественного агроэкспорта.
08:19 29.09.2025
 
В Пекине открылся флагманский магазин РЭЦ

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПекин
Пекин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Пекин. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 29 сен – ПРАЙМ. Флагманский магазин Российского национального павильона РЭЦ в понедельник открылся в Пекине, на полках первого в китайской столице подобного магазина представлен широкий ассортимент продукции от более чем 100 российских производителей, передаёт корреспондент РИА Новости.
Магазин площадью 800 квадратных метров, который также является точкой продвижения Российского национального павильона Российского экспортного центра, расположен в торговом комплексе SOHO Modern City в районе Чаоян.
Генеральный директор группы компаний "Энергия Экспорта", официального оператора РЭЦ в Китае по программе Российского национального павильона, Илья Романов заявил, что открытие первого флагманского магазина российских товаров в Пекине состоялось в рамках национального проекта международной кооперации экспорта, утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сегодняшнее событие — это не просто открытие еще одного магазина, это значимый шаг на пути расширения культурных и экономических связей между нашими странами, это вклад в формирование доверия, взаимопонимания и прочного партнерства между народами России и Китая", - отметил Романов.
По его словам, особое значение имеет тот факт, что новая торговая площадка открывает свои двери именно в Пекине - в столице и деловом сердце Китая.
"Данная инициатива открывает перед российскими производителями уникальные перспективы и возможность представить свои товары миллионам потребителей, рассказать об истории брендов, качестве продукции и российских традициях, в связи с чем мы уверены, что новый флагманский магазин российского национального павильона в Пекине станет важным этапом на пути устойчивого взаимовыгодного развития российско-китайского сотрудничества", - добавил Романов.
Заместитель генерального директора "Транспортно-инвестиционной корпорации провинции Хэйлунцзян" Ян Даюн отметил, что магазин является не только демонстрационной платформы российско-китайской торговли, но и окном для углубления культурных обменов между двумя странами.
Заглядывая в будущее, подчеркнул он, можно увидеть широкие перспективы сотрудничества, и отправной точной станет флагманский магазин в Пекине.
"С одно стороны мы будет активно наращивать объемы торговли высококачественными товарами, чтобы больше российских продуктов попали в тысячи китайских семей. С другой стороны, мы будет активно расширять сотрудничество в различных сферах, включая логистику, чтобы совместно построить более стабильную и эффективную систему трансграничных поставок", - указал Ян Даюн.
В свою очередь вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, выступая на церемонии по видеосвязи, отметил, что российско-китайское торгово-экономическое взаимодействие выходит на новый уровень.
"Каждый новый проект ясно показывает, Россия и Китай не только стратегические партнеры, но и друзья, которых объединяет общее стремление открывать для граждан обеих стран новые возможности, форматы сотрудничества и перспективы", – заявил Солодов.
По его словам, открытие магазина в Пекине имеет особое значение еще и потому что программа павильонов расширяется - на полках павильона представлены не только продукты питания, но и промышленные товары.
"Площадь нового павильона составляет 800 квадратных метров и предлагает качественную продукцию от более 100 российских производителей, здесь представлены кондитерские изделия, напитки, продукты масло-жировой отрасли, бакалея, консервация, молочная продукция, бытовая химия", - добавил он.
Солодов также подчеркнул, что это настоящая витрина современной России, отражение качества, надежности многообразия продукции под брендом "Сделано в России".
В церемонии открытия магазина принял участие торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский, представители Китайской торгово-промышленной палаты по экспорту и импорту продуктов питания и местных продуктов животноводства, представитель Минсельхоза РФ Дмитрий Гришин, представители китайских и российской компаний.
Национальные павильоны РЭЦ и Минсельхоза России за рубежом — единственные официально действующие государственные площадки для продвижения отечественного агроэкспорта.
Заголовок открываемого материала