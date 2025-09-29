Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские ученые улучшили рост яровой пшеницы - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/rnf-862925863.html
Российские ученые улучшили рост яровой пшеницы
Российские ученые улучшили рост яровой пшеницы - 29.09.2025, ПРАЙМ
Российские ученые улучшили рост яровой пшеницы
Конкуренция между болезнетворными грибами помогает росту важного для сельского хозяйства злака, яровой пшеницы, установили ученые из Сибири, результаты их... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T08:10+0300
2025-09-29T08:10+0300
сельское хозяйство
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Конкуренция между болезнетворными грибами помогает росту важного для сельского хозяйства злака, яровой пшеницы, установили ученые из Сибири, результаты их исследований могут быть использованы при создании препаратов, защищающих культурные растения и способствующих повышению урожайности, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). По данным Росстата, урожаи яровой пшеницы составляют без малого треть от всей произрастающей в России пшеницы. Урожаи этого злака, как и других растений, зависят не только от температурных условий, режима увлажнения и вносимых удобрений, но и от влияния патогенных почвенных микроскопических грибов - микромицетов, борьба с которыми подразумевает использование химических средств - фунгицидов. Разные виды микромицетов могут обитать на одних и тех же растениях пшеницы, конкурируя друг с другом за пищевые ресурсы и разрушая ткани растений. Микромицеты - возбудители болезней более 200 видов культурных и диких растений во всем мире. Они также способствуют накоплению в урожае токсичных соединений, опасных для человека и животных. Но данных о том, как микромицеты, обитающие совместно, изменяют развитие пшеницы, еще недостаточно. Изучение "отношений" между культурными растениями и микромицетами, как считают ученые, позволит уменьшить использование химических удобрений, выращивать безопасные и качественные продукты питания, а также достичь высоких урожаев. Сотрудники Новосибирского государственного аграрного университета и Новосибирского государственного педагогического университета выяснили, как четыре вида микромицетов действуют друг на друга и на развитие яровой пшеницы. Было установлено, что все исследованные микромицеты по одиночке негативно влияли на растения. Зато совместное выращивание не только снизило патогенность грибов, но и улучшило показатели растений. Так, попарное выращивание грибов разных видов увеличило длину корней на 16–37%, ростков — на 1–4%, а массу проростков — на 24–44% по сравнению с группой контроля, то есть растениями, которые не подвергались воздействию грибов. Кроме того, если грибы выращивали вместе, то на зародышевых органах растений появлялись только пятна и не было признаков гнили, при этом вредоносность болезни не увеличивалась. Такой эффект связан с тем, что, конкурируя, микромицеты подавляют рост друг друга, а следовательно, снижается их патогенное влияние на растение, отмечают авторы исследования. "Наши результаты потенциально позволят снизить вредоносность патогенных микромицетов, например, путем создания принципиально новых биологических препаратов для защиты растений, основанных на жидкостях, которые образуются при выращивании конкурентных грибов. В будущем мы планируем исследовать биохимические механизмы конкуренции микромицетов и возможности ее использования в защите растений", — рассказала руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, доцент кафедры защиты растений Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий Новосибирского государственного аграрного университета Марина Селюк, слова которой приведены в сообщении.
https://1prime.ru/20250923/eksport-862651863.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_171:0:2994:2117_1920x0_80_0_0_5e0bc8e11a3eaa4f26d7ca945db4f95d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, росстат
Сельское хозяйство, Росстат
08:10 29.09.2025
 
Российские ученые улучшили рост яровой пшеницы

РНФ: конкуренция между грибами помогает росту яровой пшеницы

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Пшеница. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Конкуренция между болезнетворными грибами помогает росту важного для сельского хозяйства злака, яровой пшеницы, установили ученые из Сибири, результаты их исследований могут быть использованы при создании препаратов, защищающих культурные растения и способствующих повышению урожайности, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).
По данным Росстата, урожаи яровой пшеницы составляют без малого треть от всей произрастающей в России пшеницы. Урожаи этого злака, как и других растений, зависят не только от температурных условий, режима увлажнения и вносимых удобрений, но и от влияния патогенных почвенных микроскопических грибов - микромицетов, борьба с которыми подразумевает использование химических средств - фунгицидов. Разные виды микромицетов могут обитать на одних и тех же растениях пшеницы, конкурируя друг с другом за пищевые ресурсы и разрушая ткани растений. Микромицеты - возбудители болезней более 200 видов культурных и диких растений во всем мире. Они также способствуют накоплению в урожае токсичных соединений, опасных для человека и животных.
Но данных о том, как микромицеты, обитающие совместно, изменяют развитие пшеницы, еще недостаточно. Изучение "отношений" между культурными растениями и микромицетами, как считают ученые, позволит уменьшить использование химических удобрений, выращивать безопасные и качественные продукты питания, а также достичь высоких урожаев.
Сотрудники Новосибирского государственного аграрного университета и Новосибирского государственного педагогического университета выяснили, как четыре вида микромицетов действуют друг на друга и на развитие яровой пшеницы.
Было установлено, что все исследованные микромицеты по одиночке негативно влияли на растения. Зато совместное выращивание не только снизило патогенность грибов, но и улучшило показатели растений. Так, попарное выращивание грибов разных видов увеличило длину корней на 16–37%, ростков — на 1–4%, а массу проростков — на 24–44% по сравнению с группой контроля, то есть растениями, которые не подвергались воздействию грибов. Кроме того, если грибы выращивали вместе, то на зародышевых органах растений появлялись только пятна и не было признаков гнили, при этом вредоносность болезни не увеличивалась. Такой эффект связан с тем, что, конкурируя, микромицеты подавляют рост друг друга, а следовательно, снижается их патогенное влияние на растение, отмечают авторы исследования.
"Наши результаты потенциально позволят снизить вредоносность патогенных микромицетов, например, путем создания принципиально новых биологических препаратов для защиты растений, основанных на жидкостях, которые образуются при выращивании конкурентных грибов. В будущем мы планируем исследовать биохимические механизмы конкуренции микромицетов и возможности ее использования в защите растений", — рассказала руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, доцент кафедры защиты растений Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий Новосибирского государственного аграрного университета Марина Селюк, слова которой приведены в сообщении.
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Глава Минсельхоза отметила лидирующую позицию России по экспорту пшеницы
23 сентября, 10:31
 
Сельское хозяйствоРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала