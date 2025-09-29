https://1prime.ru/20250929/rosatom-862952909.html

Гана продолжает переговоры с Россией по поводу строительства плавучей АЭС

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Гана по-прежнему обсуждает вопрос строительства плавучей АЭС с российской госкорпорацией "Росатом", заявил РИА Новости заместитель директора департамента атомной и альтернативной энергетики министерства энергетики Ганы Роберт Согбаджи. "В настоящее время мы по-прежнему находимся на этапе переговоров. Все дело в финансировании и хорошем соглашении о закупке электроэнергии", - заявил Согбаджи на полях Мировой атомной недели. Чиновник добавил, что следующим этапом может стать достижение соглашения и его документальное оформление. "Если оно будет достигнуто и обе стороны будут довольны, мы должны будем зафиксировать это на бумаге, чтобы убедиться в том, что мы войдем в короткий список стран, претендующих на новое строительство", - отметил Согбаджи. Он подчеркнул, что строительство АЭС в Гане может стать ключом к расширению присутствия страны-поставщика в западноафриканском субрегионе. "Тот, кто построит первую АЭС в Гане, сможет взять на себя весь западноафриканский субрегион, потому что мы уже экспортируем (электроэнергию - ред.). Электроснабжение Ганы надежно, и это большой шаг вперед для расширения", - добавил чиновник. Плавучая атомная электростанция (ПАЭС) — это мобильный энергетический объект, размещённый на судне или платформе, предназначенный для выработки электроэнергии и тепла в удалённых или труднодоступных районах. Такие станции особенно актуальны для регионов с ограниченной инфраструктурой и сложными климатическими условиями. "Росатом" ведет диалог более чем с 20 странами Африки по таким направлениям, как сооружение атомных станций большой и малой мощности, центров ядерной науки и технологий, разработка урановых месторождений. В их числе Руанда, Нигерия, Гана, Замбия, Эфиопия, Уганда, Республика Конго, Танзания, Намибия и другие. Кроме того, "Росатом" реализует крупнейший энергетический проект на континенте – строительство первой АЭС Египта "Эль-Дабаа".

