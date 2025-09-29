https://1prime.ru/20250929/rosleshoz-862921992.html
В Рослесхозе прокомментировали споры о сплошных рубках на Байкале
В Рослесхозе прокомментировали споры о сплошных рубках на Байкале - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Рослесхозе прокомментировали споры о сплошных рубках на Байкале
Споры на тему разрешения сплошных рубок на Байкале - политизированная история, новый закон позволит убрать погибшие деревья и посадить новые, заявил в интервью... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T03:33+0300
2025-09-29T03:33+0300
2025-09-29T03:33+0300
промышленность
россия
байкал
рф
владимир путин
рослесхоз
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862921992.jpg?1759106023
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Споры на тему разрешения сплошных рубок на Байкале - политизированная история, новый закон позволит убрать погибшие деревья и посадить новые, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
Ранее российские ученые направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не допускать принятия законопроекта, разрешающего сплошные рубки леса в экологической зоне Байкала.
"Мне кажется, тема сплошных рубок – очень политизированная история. На самом деле вопрос чисто технологический. Мы говорим – зачем ждать? Если можно погибший лес убрать и посадить новый сейчас, а не ждать 30 лет", - сказал Советников.
По его словам, опасения, согласно которым злоумышленники начнут поджигать здоровый лес, чтобы сделать заготовку древесины, не имеют оснований.
"Мы таких фактов не видим, плюс - это очень странная логика. По Байкалу, я так понимаю, у ученых другие переживания – что под видом больного срубят здоровый лес. Мы, конечно, прислушиваемся к ученым. Именно по Байкалу мы специально прописали многоуровневую систему защиты от таких фактов, и мы считаем, что, если лес погиб, единственный способ его восстановить – это его срубить и посадить новый", - добавил глава ведомства.
В июле пресс-служба Минприроды сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или вследствие лесных пожаров. В министерстве подчеркнули, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища.
байкал
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, байкал, рф, владимир путин, рослесхоз, минприроды
Промышленность, РОССИЯ, Байкал, РФ, Владимир Путин, Рослесхоз, Минприроды
В Рослесхозе прокомментировали споры о сплошных рубках на Байкале
Рослесхоз назвал политизированной тему сплошных рубок на Байкале
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Споры на тему разрешения сплошных рубок на Байкале - политизированная история, новый закон позволит убрать погибшие деревья и посадить новые, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
Ранее российские ученые направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не допускать принятия законопроекта, разрешающего сплошные рубки леса в экологической зоне Байкала.
"Мне кажется, тема сплошных рубок – очень политизированная история. На самом деле вопрос чисто технологический. Мы говорим – зачем ждать? Если можно погибший лес убрать и посадить новый сейчас, а не ждать 30 лет", - сказал Советников.
По его словам, опасения, согласно которым злоумышленники начнут поджигать здоровый лес, чтобы сделать заготовку древесины, не имеют оснований.
"Мы таких фактов не видим, плюс - это очень странная логика. По Байкалу, я так понимаю, у ученых другие переживания – что под видом больного срубят здоровый лес. Мы, конечно, прислушиваемся к ученым. Именно по Байкалу мы специально прописали многоуровневую систему защиты от таких фактов, и мы считаем, что, если лес погиб, единственный способ его восстановить – это его срубить и посадить новый", - добавил глава ведомства.
В июле пресс-служба Минприроды сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или вследствие лесных пожаров. В министерстве подчеркнули, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища.