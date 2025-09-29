https://1prime.ru/20250929/rosleshoz-862921992.html

В Рослесхозе прокомментировали споры о сплошных рубках на Байкале

В Рослесхозе прокомментировали споры о сплошных рубках на Байкале

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Споры на тему разрешения сплошных рубок на Байкале - политизированная история, новый закон позволит убрать погибшие деревья и посадить новые, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. Ранее российские ученые направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не допускать принятия законопроекта, разрешающего сплошные рубки леса в экологической зоне Байкала. "Мне кажется, тема сплошных рубок – очень политизированная история. На самом деле вопрос чисто технологический. Мы говорим – зачем ждать? Если можно погибший лес убрать и посадить новый сейчас, а не ждать 30 лет", - сказал Советников. По его словам, опасения, согласно которым злоумышленники начнут поджигать здоровый лес, чтобы сделать заготовку древесины, не имеют оснований. "Мы таких фактов не видим, плюс - это очень странная логика. По Байкалу, я так понимаю, у ученых другие переживания – что под видом больного срубят здоровый лес. Мы, конечно, прислушиваемся к ученым. Именно по Байкалу мы специально прописали многоуровневую систему защиты от таких фактов, и мы считаем, что, если лес погиб, единственный способ его восстановить – это его срубить и посадить новый", - добавил глава ведомства. В июле пресс-служба Минприроды сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или вследствие лесных пожаров. В министерстве подчеркнули, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища.

