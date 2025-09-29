Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Рослесхозе прокомментировали споры о сплошных рубках на Байкале - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/rosleshoz-862921992.html
В Рослесхозе прокомментировали споры о сплошных рубках на Байкале
В Рослесхозе прокомментировали споры о сплошных рубках на Байкале - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Рослесхозе прокомментировали споры о сплошных рубках на Байкале
Споры на тему разрешения сплошных рубок на Байкале - политизированная история, новый закон позволит убрать погибшие деревья и посадить новые, заявил в интервью... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T03:33+0300
2025-09-29T03:33+0300
промышленность
россия
байкал
рф
владимир путин
рослесхоз
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862921992.jpg?1759106023
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Споры на тему разрешения сплошных рубок на Байкале - политизированная история, новый закон позволит убрать погибшие деревья и посадить новые, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. Ранее российские ученые направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не допускать принятия законопроекта, разрешающего сплошные рубки леса в экологической зоне Байкала. "Мне кажется, тема сплошных рубок – очень политизированная история. На самом деле вопрос чисто технологический. Мы говорим – зачем ждать? Если можно погибший лес убрать и посадить новый сейчас, а не ждать 30 лет", - сказал Советников. По его словам, опасения, согласно которым злоумышленники начнут поджигать здоровый лес, чтобы сделать заготовку древесины, не имеют оснований. "Мы таких фактов не видим, плюс - это очень странная логика. По Байкалу, я так понимаю, у ученых другие переживания – что под видом больного срубят здоровый лес. Мы, конечно, прислушиваемся к ученым. Именно по Байкалу мы специально прописали многоуровневую систему защиты от таких фактов, и мы считаем, что, если лес погиб, единственный способ его восстановить – это его срубить и посадить новый", - добавил глава ведомства. В июле пресс-служба Минприроды сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или вследствие лесных пожаров. В министерстве подчеркнули, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища.
байкал
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, байкал, рф, владимир путин, рослесхоз, минприроды
Промышленность, РОССИЯ, Байкал, РФ, Владимир Путин, Рослесхоз, Минприроды
03:33 29.09.2025
 
В Рослесхозе прокомментировали споры о сплошных рубках на Байкале

Рослесхоз назвал политизированной тему сплошных рубок на Байкале

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Споры на тему разрешения сплошных рубок на Байкале - политизированная история, новый закон позволит убрать погибшие деревья и посадить новые, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
Ранее российские ученые направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не допускать принятия законопроекта, разрешающего сплошные рубки леса в экологической зоне Байкала.
"Мне кажется, тема сплошных рубок – очень политизированная история. На самом деле вопрос чисто технологический. Мы говорим – зачем ждать? Если можно погибший лес убрать и посадить новый сейчас, а не ждать 30 лет", - сказал Советников.
По его словам, опасения, согласно которым злоумышленники начнут поджигать здоровый лес, чтобы сделать заготовку древесины, не имеют оснований.
"Мы таких фактов не видим, плюс - это очень странная логика. По Байкалу, я так понимаю, у ученых другие переживания – что под видом больного срубят здоровый лес. Мы, конечно, прислушиваемся к ученым. Именно по Байкалу мы специально прописали многоуровневую систему защиты от таких фактов, и мы считаем, что, если лес погиб, единственный способ его восстановить – это его срубить и посадить новый", - добавил глава ведомства.
В июле пресс-служба Минприроды сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или вследствие лесных пожаров. В министерстве подчеркнули, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища.
 
ПромышленностьРОССИЯБайкалРФВладимир ПутинРослесхозМинприроды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала