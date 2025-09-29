Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЦИОМ: 65% россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/rossijane-862922432.html
ВЦИОМ: 65% россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода
ВЦИОМ: 65% россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода - 29.09.2025, ПРАЙМ
ВЦИОМ: 65% россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода
Более половины (65%) россиян рассчитывают на какие-либо дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, после наступления пенсионного возраста,... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T04:12+0300
2025-09-29T04:12+0300
экономика
вциом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862922432.jpg?1759108374
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Более половины (65%) россиян рассчитывают на какие-либо дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, после наступления пенсионного возраста, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным опроса, 65% респондентов рассчитывают на дополнительные источники дохода после выхода на пенсию, 27% - не рассчитывают. Вопрос задавался мужчинам до 62 лет включительно и женщинам до 57 лет включительно. Четверо из десяти (40%) респондентов, рассчитывающих на дополнительный доход, планируют продолжить работать, но найдут ту работу, которая будет им под силу, 33% хотят продолжить работать по профессии, 28% собираются жить на сбережения. Кроме того, 21% россиян отметили, что планируют жить за счет продуктов, выращенных своими силами на даче или в подсобном хозяйстве, 15% рассчитывают на помощь со стороны детей. Среди тех, кто не рассчитывает на дополнительные доходы, 35% отметили, что у них нет возможности накопить средства, 16% сказали, что им не на кого надеяться, 9% - что здоровье не позволит им работать после наступления пенсионного возраста. "До пенсии мы можем рассчитывать на одни модели (сбережения, аренда, частные накопления), но в структуре реальных доходов сегодняшних пенсионеров они не являются определяющими. Это говорит об отсутствии доведенных до массового пользования финансовых продуктов и доступных после выхода на пенсию инструментов занятости, инвестирования и защиты от рисков, что делает стратегии людей экспериментальными и неопределенными по результату", - прокомментировал результаты опроса председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вциом
Экономика, ВЦИОМ
04:12 29.09.2025
 
ВЦИОМ: 65% россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода

ВЦИОМ: 65% россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода после пенсии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Более половины (65%) россиян рассчитывают на какие-либо дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, после наступления пенсионного возраста, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным опроса, 65% респондентов рассчитывают на дополнительные источники дохода после выхода на пенсию, 27% - не рассчитывают. Вопрос задавался мужчинам до 62 лет включительно и женщинам до 57 лет включительно.
Четверо из десяти (40%) респондентов, рассчитывающих на дополнительный доход, планируют продолжить работать, но найдут ту работу, которая будет им под силу, 33% хотят продолжить работать по профессии, 28% собираются жить на сбережения.
Кроме того, 21% россиян отметили, что планируют жить за счет продуктов, выращенных своими силами на даче или в подсобном хозяйстве, 15% рассчитывают на помощь со стороны детей.
Среди тех, кто не рассчитывает на дополнительные доходы, 35% отметили, что у них нет возможности накопить средства, 16% сказали, что им не на кого надеяться, 9% - что здоровье не позволит им работать после наступления пенсионного возраста.
"До пенсии мы можем рассчитывать на одни модели (сбережения, аренда, частные накопления), но в структуре реальных доходов сегодняшних пенсионеров они не являются определяющими. Это говорит об отсутствии доведенных до массового пользования финансовых продуктов и доступных после выхода на пенсию инструментов занятости, инвестирования и защиты от рисков, что делает стратегии людей экспериментальными и неопределенными по результату", - прокомментировал результаты опроса председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
ЭкономикаВЦИОМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала