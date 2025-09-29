https://1prime.ru/20250929/rossijane-862922432.html

ВЦИОМ: 65% россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода

ВЦИОМ: 65% россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода - 29.09.2025, ПРАЙМ

ВЦИОМ: 65% россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода

Более половины (65%) россиян рассчитывают на какие-либо дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, после наступления пенсионного возраста,... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T04:12+0300

2025-09-29T04:12+0300

2025-09-29T04:12+0300

экономика

вциом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862922432.jpg?1759108374

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Более половины (65%) россиян рассчитывают на какие-либо дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, после наступления пенсионного возраста, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным опроса, 65% респондентов рассчитывают на дополнительные источники дохода после выхода на пенсию, 27% - не рассчитывают. Вопрос задавался мужчинам до 62 лет включительно и женщинам до 57 лет включительно. Четверо из десяти (40%) респондентов, рассчитывающих на дополнительный доход, планируют продолжить работать, но найдут ту работу, которая будет им под силу, 33% хотят продолжить работать по профессии, 28% собираются жить на сбережения. Кроме того, 21% россиян отметили, что планируют жить за счет продуктов, выращенных своими силами на даче или в подсобном хозяйстве, 15% рассчитывают на помощь со стороны детей. Среди тех, кто не рассчитывает на дополнительные доходы, 35% отметили, что у них нет возможности накопить средства, 16% сказали, что им не на кого надеяться, 9% - что здоровье не позволит им работать после наступления пенсионного возраста. "До пенсии мы можем рассчитывать на одни модели (сбережения, аренда, частные накопления), но в структуре реальных доходов сегодняшних пенсионеров они не являются определяющими. Это говорит об отсутствии доведенных до массового пользования финансовых продуктов и доступных после выхода на пенсию инструментов занятости, инвестирования и защиты от рисков, что делает стратегии людей экспериментальными и неопределенными по результату", - прокомментировал результаты опроса председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вциом