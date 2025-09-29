https://1prime.ru/20250929/rossijane-862923045.html

Россияне стали меньше интересоваться домашними кинотеатрами

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Россияне в январе-сентябре стали чуть меньше интересоваться домашними кинотеатрами - их продажи за год сократились на 4%, показало исследование компании "Атол" для РИА Новости. "Средняя сумма покупки домашнего кинотеатра выросла на 25% и составила 18,9 тысячи рублей, однако продажи этой категории уменьшились на 4%", - подсчитали аналитики, изучив обезличенные данные продаж за январь–сентябрь 2025 года. Такая статистика демонстрирует классическую психологическую дилемму потребительского поведения, когда публичное демонстративное поведение может иметь большее значение, чем персональный комфорт, пояснил агентству доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепёлкин. "Домашние кинотеатры в силу объективных причин, связанных с турбулентностью рынка и инфляционными явлениями в экономике, скорее всего попали в ловушку повышения цен и отказа части покупателей от этой необязательной покупки и формирования отложенного спроса, когда покупатели сохраняют намерение приобрести товар, но переносят решение на неопределенный срок из-за высоких ставок кредитования или инфляционных ожиданий", - отмечает он.

