https://1prime.ru/20250929/rossiya-862926850.html

Безработица в России самая низкая в G20, заявила Лукаш

Безработица в России самая низкая в G20, заявила Лукаш - 29.09.2025, ПРАЙМ

Безработица в России самая низкая в G20, заявила Лукаш

Безработица в РФ самая низкая в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T08:28+0300

2025-09-29T08:28+0300

2025-09-29T08:28+0300

экономика

общество

мировая экономика

рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862868826_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_31127e3088406a695a1adf100fe556a6.jpg

ООН, 29 сен - ПРАЙМ, Сергей Попов. Безработица в РФ самая низкая в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Вопросы создания качественных рабочих мест и, естественно, борьбы с безработицей актуальны для многих стран группы 20. В России на самом деле наилучшая ситуация с безработицей из всех стран двадцатки. У нас самая низкая безработица", - сказала Лукаш. Лукаш добавила, что, несмотря на благоприятную ситуацию в сфере рынка труда, Россия активно участвует в многостороннем диалоге по этим вопросам. "Прежде всего с точки зрения понимания будущего рынков труда и обеспечения в новых условиях, таких, например, как платформенная экономика, каким образом обеспечить социальную защиту работников, каким образом гарантировать базовые права в той деятельности, которую можно считать нестандартной занятостью", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.

https://1prime.ru/20250915/bezrabotitsa-862294496.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, рф, оон