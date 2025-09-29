Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Безработица в России самая низкая в G20, заявила Лукаш - 29.09.2025
Безработица в России самая низкая в G20, заявила Лукаш
ООН, 29 сен - ПРАЙМ, Сергей Попов. Безработица в РФ самая низкая в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Вопросы создания качественных рабочих мест и, естественно, борьбы с безработицей актуальны для многих стран группы 20. В России на самом деле наилучшая ситуация с безработицей из всех стран двадцатки. У нас самая низкая безработица", - сказала Лукаш. Лукаш добавила, что, несмотря на благоприятную ситуацию в сфере рынка труда, Россия активно участвует в многостороннем диалоге по этим вопросам. "Прежде всего с точки зрения понимания будущего рынков труда и обеспечения в новых условиях, таких, например, как платформенная экономика, каким образом обеспечить социальную защиту работников, каким образом гарантировать базовые права в той деятельности, которую можно считать нестандартной занятостью", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
Экономика, Общество , Мировая экономика, РФ, ООН
08:28 29.09.2025
 
Безработица в России самая низкая в G20, заявила Лукаш

Шерпа Лукаш: в России самая низкая безработица среди стран G20

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Российский шерпа в "Группе-20", заместитель начальника Экспертного управления Президента РФ Светлана Лукаш
Российский шерпа в Группе-20, заместитель начальника Экспертного управления Президента РФ Светлана Лукаш - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Российский шерпа в "Группе-20", заместитель начальника Экспертного управления Президента РФ Светлана Лукаш. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
ООН, 29 сен - ПРАЙМ, Сергей Попов. Безработица в РФ самая низкая в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Вопросы создания качественных рабочих мест и, естественно, борьбы с безработицей актуальны для многих стран группы 20. В России на самом деле наилучшая ситуация с безработицей из всех стран двадцатки. У нас самая низкая безработица", - сказала Лукаш.
Лукаш добавила, что, несмотря на благоприятную ситуацию в сфере рынка труда, Россия активно участвует в многостороннем диалоге по этим вопросам.
"Прежде всего с точки зрения понимания будущего рынков труда и обеспечения в новых условиях, таких, например, как платформенная экономика, каким образом обеспечить социальную защиту работников, каким образом гарантировать базовые права в той деятельности, которую можно считать нестандартной занятостью", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
Эксперт назвал причину роста безработицы в странах G20
15 сентября, 11:31
Заголовок открываемого материала