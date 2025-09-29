https://1prime.ru/20250929/rossiya-862926850.html
Безработица в России самая низкая в G20, заявила Лукаш
2025-09-29T08:28+0300
экономика
общество
мировая экономика
рф
оон
ООН, 29 сен - ПРАЙМ, Сергей Попов. Безработица в РФ самая низкая в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Вопросы создания качественных рабочих мест и, естественно, борьбы с безработицей актуальны для многих стран группы 20. В России на самом деле наилучшая ситуация с безработицей из всех стран двадцатки. У нас самая низкая безработица", - сказала Лукаш. Лукаш добавила, что, несмотря на благоприятную ситуацию в сфере рынка труда, Россия активно участвует в многостороннем диалоге по этим вопросам. "Прежде всего с точки зрения понимания будущего рынков труда и обеспечения в новых условиях, таких, например, как платформенная экономика, каким образом обеспечить социальную защиту работников, каким образом гарантировать базовые права в той деятельности, которую можно считать нестандартной занятостью", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
рф
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
