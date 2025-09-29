В СНГ стартует реализация второго этапа программы по мирному атому

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-29T17:14+0300
2025-09-29T17:14+0300
мировая экономика
минск
снг
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Реализация второго этапа программы сотрудничества в области мирного использования атомной энергии стартует в СНГ, сообщила пресс-служба исполкома СНГ. В Минске 29 сентября прошло очередное заседание Совета глав правительств СНГ. "План мероприятий по реализации второго этапа (2026–2030 годы) Рамочной программы сотрудничества государств – участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях на период до 2030 года утвержден", - говорится в сообщении. Рамочная программа сотрудничества государств Содружества в области использования атомной энергии в мирных целях на период до 2030 года была утверждена Советом глав правительств СНГ в ноябре 2020 года. Она является ключевым документом, определяющим основные направления развития взаимодействия, принципы и механизмы координации в сфере атомной энергетики государств Содружества. Мероприятия, предусмотренные Рамочной программой, направлены на дальнейшее развитие экономического сотрудничества в области мирного использования атомной энергии на пространстве СНГ, а также на проработку наиболее эффективных путей развития атомных отраслей. "Важной задачей является обеспечение устойчивого развития экономики государств Содружества посредством рационального и безопасного развития атомной энергетики, что способствует повышению энергетической безопасности и технологического прогресса", - сообщили в исполкоме. Важной составляющей второго этапа станет развитие международного сотрудничества и обмен опытом между странами СНГ, что позволит повысить уровень безопасности и эффективности атомных проектов, а также укрепить доверие к атомной энергетике на пространстве Содружества. Реализация этих мероприятий должна обеспечить устойчивое и безопасное развитие атомной отрасли, отвечающее современным вызовам и требованиям.
© РИА Новости . Максим БогодвидФлаги организации "Росатом" и России
Флаги организации "Росатом" и России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Путин рассказал, какие страны обеспечат рост спроса на мирный атом
