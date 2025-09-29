https://1prime.ru/20250929/rossiya-862966376.html
Россия гарантирует безопасность Венгрии, заявил Орбан
Россия гарантирует безопасность Венгрии, заявил Орбан - 29.09.2025, ПРАЙМ
Россия гарантирует безопасность Венгрии, заявил Орбан
Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надёжного поставщика на ненадёжного, заявил венгерский... | 29.09.2025, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 29 сен - ПРАЙМ. Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надёжного поставщика на ненадёжного, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Из России надежно поступают газ и нефть. Если нефть и газ оттуда поступать не будут, их придется получать откуда-то ещё. Любой другой источник поставок менее надёжный, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, безопасность Венгрии гарантирует Россия... Поэтому менять надёжное на ненадёжное - нормальные люди так не поступают", - сказал Орбан в эфире программы "Борцовский час".
