Россия гарантирует безопасность Венгрии, заявил Орбан - 29.09.2025, ПРАЙМ
Россия гарантирует безопасность Венгрии, заявил Орбан
Россия гарантирует безопасность Венгрии, заявил Орбан - 29.09.2025, ПРАЙМ
Россия гарантирует безопасность Венгрии, заявил Орбан
Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надёжного поставщика на ненадёжного, заявил венгерский... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T19:27+0300
2025-09-29T19:27+0300
россия
венгрия
виктор орбан
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg
БУДАПЕШТ, 29 сен - ПРАЙМ. Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надёжного поставщика на ненадёжного, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Из России надежно поступают газ и нефть. Если нефть и газ оттуда поступать не будут, их придется получать откуда-то ещё. Любой другой источник поставок менее надёжный, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, безопасность Венгрии гарантирует Россия... Поэтому менять надёжное на ненадёжное - нормальные люди так не поступают", - сказал Орбан в эфире программы "Борцовский час".
россия, венгрия, виктор орбан, мировая экономика
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Мировая экономика
19:27 29.09.2025
 
Россия гарантирует безопасность Венгрии, заявил Орбан

Орбан: Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 29 сен - ПРАЙМ. Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надёжного поставщика на ненадёжного, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Из России надежно поступают газ и нефть. Если нефть и газ оттуда поступать не будут, их придется получать откуда-то ещё. Любой другой источник поставок менее надёжный, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, безопасность Венгрии гарантирует Россия... Поэтому менять надёжное на ненадёжное - нормальные люди так не поступают", - сказал Орбан в эфире программы "Борцовский час".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Орбан резко ответил на провокацию Зеленского
27 сентября, 20:20
 
РОССИЯ ВЕНГРИЯ Виктор Орбан Мировая экономика
 
 
