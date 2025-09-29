Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
TotalEnergies может перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в другие страны - 29.09.2025
TotalEnergies может перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в другие страны
TotalEnergies может перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в другие страны - 29.09.2025, ПРАЙМ
TotalEnergies может перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в другие страны
TotalEnergies рассматривает возможность перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в другие страны, например, в Турцию или Индию, если ЕС запретит импорт российского... | 29.09.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/83828/11/838281198_0:215:3076:1945_1920x0_80_0_0_0d8c9c4626e95ecd0b07483d05f70982.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. TotalEnergies рассматривает возможность перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в другие страны, например, в Турцию или Индию, если ЕС запретит импорт российского СПГ, заявил глава французской компании Патрик Пуянне."Есть предположение, что "Ямал СПГ" не будет здесь (в ЕС - ред.) в 2030-х годах. Мы осторожны в этом вопросе. Пока неизвестно, будет ли это просто запрет поставок с "Ямал СПГ" в Европу, который не предусматривает санкций. Если санкций против "Ямал СПГ" не будет, то я не смогу сослаться на форс-мажор. Я партнер, у меня есть обязательства", - сказал он, выступая на конференции ко Дню инвестора компании.Пуянне добавил, что компания рассматривает возможность доставить СПГ с российского проекта "куда-то вне Европы, может быть, в Турцию или Индию".В худшем случае - если Евросоюз введет санкции против "Ямал СПГ" - TotalEnergies придется объявить форс-мажор по контрактам с проектом, сказал глава компании.Он также напомнил, что у компании есть два контракта на поставки СПГ для Европы с "Ямал СПГ" и один для Азии - по более 2 миллионов тонн в год каждый."Посмотрим, к какому решению придут политические лидеры, но последний документ, который мы видели, предполагает не санкции, а запрет (поставок в ЕС - ред.). Так что нам придется позаботиться об СПГ с Ямала ... в коммерческом смысле", - подытожил Пуянне.Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года, заявила ранее глава евродипломатии Кая Каллас.TotalEnergies в 2022 году заявила, что будет соблюдать все санкции против России. Однако компания сохраняет участие в "Ямал СПГ" "Новатэка". При этом TotalEnergies не делает новых инвестиций в России.Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в почти 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат превышает 100 тысяч человек."Ямал СПГ" - российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн.
19:30 29.09.2025 (обновлено: 19:37 29.09.2025)
 
TotalEnergies может перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в другие страны

TotalEnergies может перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в Турцию или Индию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкTotalEnergies
TotalEnergies - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
TotalEnergies . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. TotalEnergies рассматривает возможность перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в другие страны, например, в Турцию или Индию, если ЕС запретит импорт российского СПГ, заявил глава французской компании Патрик Пуянне.
"Есть предположение, что "Ямал СПГ" не будет здесь (в ЕС - ред.) в 2030-х годах. Мы осторожны в этом вопросе. Пока неизвестно, будет ли это просто запрет поставок с "Ямал СПГ" в Европу, который не предусматривает санкций. Если санкций против "Ямал СПГ" не будет, то я не смогу сослаться на форс-мажор. Я партнер, у меня есть обязательства", - сказал он, выступая на конференции ко Дню инвестора компании.
Пуянне добавил, что компания рассматривает возможность доставить СПГ с российского проекта "куда-то вне Европы, может быть, в Турцию или Индию".
В худшем случае - если Евросоюз введет санкции против "Ямал СПГ" - TotalEnergies придется объявить форс-мажор по контрактам с проектом, сказал глава компании.
Он также напомнил, что у компании есть два контракта на поставки СПГ для Европы с "Ямал СПГ" и один для Азии - по более 2 миллионов тонн в год каждый.
"Посмотрим, к какому решению придут политические лидеры, но последний документ, который мы видели, предполагает не санкции, а запрет (поставок в ЕС - ред.). Так что нам придется позаботиться об СПГ с Ямала ... в коммерческом смысле", - подытожил Пуянне.
Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года, заявила ранее глава евродипломатии Кая Каллас.
TotalEnergies в 2022 году заявила, что будет соблюдать все санкции против России. Однако компания сохраняет участие в "Ямал СПГ" "Новатэка". При этом TotalEnergies не делает новых инвестиций в России.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в почти 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат превышает 100 тысяч человек.
"Ямал СПГ" - российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн.
Заголовок открываемого материала