В России с 2026 года увеличат акцизы на алкоголь

2025-09-29T20:14+0300

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Размер акциза на алкогольную продукцию в России крепостью свыше 18 градусов планируется установить с 1 января 2026 года на уровне 824 рублей за литр безводного этилового спирта, следует из законопроекта об изменениях налогового кодекса, внесенного в Госдуму правительством РФ. В настоящее время ставка размер акцизов на алкоголь крепостью свыше 18 градусов составляет 740 рублей, ране прогнозная величина на 2026 год была установлена в 770 рублей. Согласно новому проекту, в 2027 году она может составить 857 рублей, в 2028 - 891 рубль. Акцизы на алкоголь крепостью ниже 18 градусов планируется установить на уровне 165 рублей за 1 литр безводного этилового спирта против 148 рублей в настоящей редакции налогового кодекса РФ, в ней же прогнозная величина акцизов на 2026 года определялась в размере 154 рубля. На 2027 год прогнозная цена планируется на уровне 172 рубля, на 2028 год - 179 рублей. В то же время акцизы на пиво и крепостью до 8,6% с 1 января 2026 года планируется установить на уровне 33 рублей за литр (в настоящее время их размер составляет 30 рублей). В 2027 году его планируется установить в размере 34 рублей, в 2028 - 35 рублей. Для пива крепостью свыше 8,6% этот показатель может составить 62 рубля за один литр против 56 рублей. Для него акцизы в 2027 году могут составить 64 рубля, в 2028 - 67 рублей. Размер акцизов на вина, кроме крепленых ликерных вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию может составить 148 рублей за литр против текущих 113 рублей. В 2027 году они могут составить 154 рубля, в 2028 - 160 рублей. Акцизы на игристые вина, в том числе российское шампанское, планируется установить в размере 160 рублей (сейчас 125 рублей за литр). На 2027 год прогнозная величина установлена в 166 рублей, на 2028 - 173 рубля.

