Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гросси назвал поддержание диалога МАГАТЭ с Россией важной задачей - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/rossiya-862970292.html
Гросси назвал поддержание диалога МАГАТЭ с Россией важной задачей
Гросси назвал поддержание диалога МАГАТЭ с Россией важной задачей - 29.09.2025, ПРАЙМ
Гросси назвал поддержание диалога МАГАТЭ с Россией важной задачей
Поддержание диалога Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным является крайне важной задачей, заявил... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T20:36+0300
2025-09-29T20:36+0300
москва
рф
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
youtube
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862970138_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_f1981c1109d92fdfaf9675f12bde6253.jpg
ВЕНА, 29 сен - ПРАЙМ. Поддержание диалога Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным является крайне важной задачей, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. "Я также считаю, что крайне важно, чтобы в таких случаях - во время войны - представители международных организаций разговаривали со всеми. Если я не буду говорить с Путиным, то с кем мне говорить?" - сказал Гросси на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция велась в YouTube. Он отметил, что пусть это и "непросто", но такой подход позволяет влиять на ситуацию с ядерной безопасностью.
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862969192.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862970138_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_2ea8d650a95e2b22bd46a2ef400a02eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, рф, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, youtube, в мире
МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, YouTube, В мире
20:36 29.09.2025
 
Гросси назвал поддержание диалога МАГАТЭ с Россией важной задачей

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о важности диалога с Путиным

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 29 сен - ПРАЙМ. Поддержание диалога Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным является крайне важной задачей, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
"Я также считаю, что крайне важно, чтобы в таких случаях - во время войны - представители международных организаций разговаривали со всеми. Если я не буду говорить с Путиным, то с кем мне говорить?" - сказал Гросси на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция велась в YouTube.
Он отметил, что пусть это и "непросто", но такой подход позволяет влиять на ситуацию с ядерной безопасностью.
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
"Росатом" может создать центры аддитивных технологий в Омане, Египте и ЮАР
20:21
 
МОСКВАРФВладимир ПутинРафаэль ГроссиМАГАТЭYouTubeВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала