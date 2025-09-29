https://1prime.ru/20250929/rossiya-862970292.html
Гросси назвал поддержание диалога МАГАТЭ с Россией важной задачей
Гросси назвал поддержание диалога МАГАТЭ с Россией важной задачей - 29.09.2025, ПРАЙМ
Гросси назвал поддержание диалога МАГАТЭ с Россией важной задачей
29.09.2025
ВЕНА, 29 сен - ПРАЙМ. Поддержание диалога Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным является крайне важной задачей, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. "Я также считаю, что крайне важно, чтобы в таких случаях - во время войны - представители международных организаций разговаривали со всеми. Если я не буду говорить с Путиным, то с кем мне говорить?" - сказал Гросси на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция велась в YouTube. Он отметил, что пусть это и "непросто", но такой подход позволяет влиять на ситуацию с ядерной безопасностью.
Гросси назвал поддержание диалога МАГАТЭ с Россией важной задачей
