Гросси назвал поддержание диалога МАГАТЭ с Россией важной задачей

ВЕНА, 29 сен - ПРАЙМ. Поддержание диалога Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным является крайне важной задачей, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. "Я также считаю, что крайне важно, чтобы в таких случаях - во время войны - представители международных организаций разговаривали со всеми. Если я не буду говорить с Путиным, то с кем мне говорить?" - сказал Гросси на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция велась в YouTube. Он отметил, что пусть это и "непросто", но такой подход позволяет влиять на ситуацию с ядерной безопасностью.

