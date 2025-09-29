Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич обсудил с послом России ситуацию вокруг NIS - 29.09.2025
Вучич обсудил с послом России ситуацию вокруг NIS
БЕЛГРАД, 29 сен – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обсудил с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко ситуацию вокруг российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" NIS и энергетическую безопасность. "Нефтяная индустрия Сербии" направила 28 сентября минфину США восьмой запрос на отсрочку применения ограничительных мер и новый запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями. "Я разговаривал с послом РФ о двусторонних отношениях, региональной стабильности и энергетической безопасности. Мы особо рассмотрели ситуацию вокруг NIS, шаги для сохранения стабильного снабжения и регулярной работы компании с полным соблюдением международных обязательств Сербии. Наш путь остается политикой мира, стабильности и защиты интереса всех наших граждан", - написал Вучич в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Вучич ранее заявил, что США переносом даты введения санкций против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) с 1 на 9 октября выразили уважение Сербии и понимание ее положения. Предыдущая отсрочка завершалась 26 сентября, за день до того, как Вучич на полях ГА ООН в Нью-Йорке сообщил, что минфин США продлил отсрочку санкций только на четыре дня, до 1 октября, и отметил, что это нанесет ущерб Сербии, ставшей "сопутствующей потерей отношений русских и Запада". В ночь на 27 сентября сербские СМИ со ссылкой на источник сообщили о новой отсрочке до 8-9 октября. Директор NIS Кирилл Турденёв в письме работникам ранее заверил их, что компания обеспечила резервы и имеет "альтернативные пути" для оплаты топлива на заправках в случае введения санкций и отказа банков сотрудничать. Президент Сербии ранее в ходе поездки в США заявил, что американские власти могут продлить отсрочку санкций против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) не более чем на месяц после 26 сентября и даже это находится под большим вопросом. Вучич 19 сентября высказывал опасение, что США больше не дадут отсрочки на введение санкций против NIS по истечении нынешней 26 сентября, но пообещал обсудить этот вопрос с американским руководством. В ночь на 24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" 19 сентября подала запрос минфину США на седьмую отсрочку применения санкций. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами. Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. А в июле он заявил, что власти страны не хотят национализировать компанию. США ввели санкции против NIS 10 января. Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. В заявлении отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и ее партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
БЕЛГРАД, 29 сен – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обсудил с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко ситуацию вокруг российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" NIS и энергетическую безопасность.
"Нефтяная индустрия Сербии" направила 28 сентября минфину США восьмой запрос на отсрочку применения ограничительных мер и новый запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями.
"Я разговаривал с послом РФ о двусторонних отношениях, региональной стабильности и энергетической безопасности. Мы особо рассмотрели ситуацию вокруг NIS, шаги для сохранения стабильного снабжения и регулярной работы компании с полным соблюдением международных обязательств Сербии. Наш путь остается политикой мира, стабильности и защиты интереса всех наших граждан", - написал Вучич в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Вучич ранее заявил, что США переносом даты введения санкций против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) с 1 на 9 октября выразили уважение Сербии и понимание ее положения.
Предыдущая отсрочка завершалась 26 сентября, за день до того, как Вучич на полях ГА ООН в Нью-Йорке сообщил, что минфин США продлил отсрочку санкций только на четыре дня, до 1 октября, и отметил, что это нанесет ущерб Сербии, ставшей "сопутствующей потерей отношений русских и Запада". В ночь на 27 сентября сербские СМИ со ссылкой на источник сообщили о новой отсрочке до 8-9 октября.
Директор NIS Кирилл Турденёв в письме работникам ранее заверил их, что компания обеспечила резервы и имеет "альтернативные пути" для оплаты топлива на заправках в случае введения санкций и отказа банков сотрудничать.
Президент Сербии ранее в ходе поездки в США заявил, что американские власти могут продлить отсрочку санкций против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) не более чем на месяц после 26 сентября и даже это находится под большим вопросом.
Вучич 19 сентября высказывал опасение, что США больше не дадут отсрочки на введение санкций против NIS по истечении нынешней 26 сентября, но пообещал обсудить этот вопрос с американским руководством. В ночь на 24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" 19 сентября подала запрос минфину США на седьмую отсрочку применения санкций.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. А в июле он заявил, что власти страны не хотят национализировать компанию.
США ввели санкции против NIS 10 января. Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals).
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. В заявлении отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и ее партнеров".
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
