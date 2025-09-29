Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дрозденко рассказал о новой ж/д Псков — Усть-Луга - 29.09.2025
Дрозденко рассказал о новой ж/д Псков — Усть-Луга
Дрозденко рассказал о новой ж/д Псков — Усть-Луга
2025-09-29T23:10+0300
2025-09-29T23:10+0300
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Строительство новой железнодорожной ветки от Пскова в порт Усть-Луга в Ленинградской области позволит увеличить перевозку белорусских экспортных грузов через портовый комплекс региона, заявил губернатор области Александр Дрозденко. "Объемы (перевозки белорусских грузов через Ленинградскую область – ред.) растут, причем они растут в арифметической прогрессии каждый год. И не случайно сегодня один из серьезных инфраструктурных проектов, который мы обсуждаем на уровне правительства, - он получил предварительное одобрение, - это строительство новой железнодорожной ветки Псков - Гдов - Сланцы и с выходом на портовые комплексы Усть-Луга", - сказал он телеканалу "Первый информационный". Губернатор подчеркнул, что сейчас уже просчитано экономическое обоснование того, что этот проект будет рентабельный. "И причем предполагается не только государственное, но и частное софинансирование. Это, кстати, проект, который позволит еще нарастить объемы перевалки тех же белорусских грузов через портовый комплекс Ленинградской области", - сказал он.
23:10 29.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Строительство новой железнодорожной ветки от Пскова в порт Усть-Луга в Ленинградской области позволит увеличить перевозку белорусских экспортных грузов через портовый комплекс региона, заявил губернатор области Александр Дрозденко.
"Объемы (перевозки белорусских грузов через Ленинградскую область – ред.) растут, причем они растут в арифметической прогрессии каждый год. И не случайно сегодня один из серьезных инфраструктурных проектов, который мы обсуждаем на уровне правительства, - он получил предварительное одобрение, - это строительство новой железнодорожной ветки Псков - Гдов - Сланцы и с выходом на портовые комплексы Усть-Луга", - сказал он телеканалу "Первый информационный".
Губернатор подчеркнул, что сейчас уже просчитано экономическое обоснование того, что этот проект будет рентабельный.
"И причем предполагается не только государственное, но и частное софинансирование. Это, кстати, проект, который позволит еще нарастить объемы перевалки тех же белорусских грузов через портовый комплекс Ленинградской области", - сказал он.
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Крым и Белоруссия прорабатывают вопрос открытия ж/д сообщения
24 сентября, 18:25
 
