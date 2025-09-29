https://1prime.ru/20250929/rossiya-862974342.html
Дрозденко рассказал о новой ж/д Псков — Усть-Луга
Дрозденко рассказал о новой ж/д Псков — Усть-Луга
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Строительство новой железнодорожной ветки от Пскова в порт Усть-Луга в Ленинградской области позволит увеличить перевозку белорусских экспортных грузов через портовый комплекс региона, заявил губернатор области Александр Дрозденко. "Объемы (перевозки белорусских грузов через Ленинградскую область – ред.) растут, причем они растут в арифметической прогрессии каждый год. И не случайно сегодня один из серьезных инфраструктурных проектов, который мы обсуждаем на уровне правительства, - он получил предварительное одобрение, - это строительство новой железнодорожной ветки Псков - Гдов - Сланцы и с выходом на портовые комплексы Усть-Луга", - сказал он телеканалу "Первый информационный". Губернатор подчеркнул, что сейчас уже просчитано экономическое обоснование того, что этот проект будет рентабельный. "И причем предполагается не только государственное, но и частное софинансирование. Это, кстати, проект, который позволит еще нарастить объемы перевалки тех же белорусских грузов через портовый комплекс Ленинградской области", - сказал он.
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Строительство новой железнодорожной ветки от Пскова в порт Усть-Луга в Ленинградской области позволит увеличить перевозку белорусских экспортных грузов через портовый комплекс региона, заявил губернатор области Александр Дрозденко.
Губернатор подчеркнул, что сейчас уже просчитано экономическое обоснование того, что этот проект будет рентабельный.
"И причем предполагается не только государственное, но и частное софинансирование. Это, кстати, проект, который позволит еще нарастить объемы перевалки тех же белорусских грузов через портовый комплекс Ленинградской области", - сказал он.
