Дрозденко рассказал о новой ж/д Псков — Усть-Луга

2025-09-29T23:10+0300

МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Строительство новой железнодорожной ветки от Пскова в порт Усть-Луга в Ленинградской области позволит увеличить перевозку белорусских экспортных грузов через портовый комплекс региона, заявил губернатор области Александр Дрозденко. "Объемы (перевозки белорусских грузов через Ленинградскую область – ред.) растут, причем они растут в арифметической прогрессии каждый год. И не случайно сегодня один из серьезных инфраструктурных проектов, который мы обсуждаем на уровне правительства, - он получил предварительное одобрение, - это строительство новой железнодорожной ветки Псков - Гдов - Сланцы и с выходом на портовые комплексы Усть-Луга", - сказал он телеканалу "Первый информационный". Губернатор подчеркнул, что сейчас уже просчитано экономическое обоснование того, что этот проект будет рентабельный. "И причем предполагается не только государственное, но и частное софинансирование. Это, кстати, проект, который позволит еще нарастить объемы перевалки тех же белорусских грузов через портовый комплекс Ленинградской области", - сказал он.

бизнес, россия, псков, ленинградская область, усть-луга