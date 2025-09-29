Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все обесценилось: когда стоит предпочесть рубль доллару
Все обесценилось: когда стоит предпочесть рубль доллару
2025-09-29T05:05+0300
2025-09-29T05:05+0300
мнения аналитиков
финансы
рынок
банки
инвестиции
курсы валют
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. В современных экономических и геополитических реалиях ни один из инструментов защиты накоплений не универсален, а их выбор обусловлен различными факторами. В этой связи инвесторам стоит предпочесть самые понятные способы вложения средств с минимальными рисками и возможностью гарантированно прогнозировать доходность.По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, хранить деньги в рублях стало выгоднее, чем в другой валюте: Разница между ставками в рублях и других валютах сейчас на исторически максимальных уровнях. Это означает, что и для компаний, и для населения стало выгоднее сберегать в рублях, чем накапливать активы и сбережения в валюте, считает она.Чтобы защититься от инфляции, выгоднее открыть краткосрочный вклад на три или шесть месяцев. Можно выбрать и более длительный период: девять месяцев, год, полтора, два и три года. На величину процентной ставки влияют условия пополнения, срок договора, периодичность выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия — 10 000 рублей. Средства клиентов, включая проценты, на вкладах до 1,4 миллиона рублей в одном банке защищены государством через систему страхования вкладов.Этот способ обеспечивает высокую доходность особенно по сравнению с вкладами в евро и долларах США. Наблюдается тенденция роста интереса к депозитам в юанях. Но именно рублевые депозиты приносят максимальный доход. Выгоднее всего держать средства в рублях с капитализацией процентов.Также необходимо отметить, что вложения вклады не требуют от инвесторов специальных знаний и получения статуса квалифицированного инвестора для работы на финансовом рынке. Поэтому банковские вклады остаются одним из самых простых и доступных вариантов сохранения сбережений в России.Держать средства в иностранной валюте как на счетах, так и в наличной форме становится все менее комфортно. Конвертация сбережений в валюту, особенно наличную, осложняет их трату. Логично иметь накопления в валюте, в которой планируются расходы, особенно крупные покупки (недвижимость, ценные бумаги, дорогостоящее лечение, обучение и т.д.). При этом сбережения в иностранной валюте, как наличные, так и безналичные при расходах в российских рублях придётся сначала обменять, а это практически всегда с потерей курсовой разницы.Переводы в иностранной валюте, особенно долларов США и евро между банками даже внутри страны сейчас сильно усложнены из-за санкций в отношении крупнейших российских банков и компаний группы Московская биржа, а комиссия за перевод в среднем составляет 1% от суммы перевода, в диапазоне от 10 до 300 долларов США.В части обращения иностранной валюты существует риск введения ограничений со стороны регулятора. Еще в марте 2022 года Банк России ввёл ограничения на снятие наличной валюты, согласно которому обналичить доллары в банкоматах можно лишь в рублёвом эквиваленте по текущему курсу. Снять валюту можно, только если она была на счёте до 9 марта 2022 года и то не более 10 тысяч долларов. Во многих банках ставки вкладов в иностранной валюте крайне низкие и становятся нулевыми, некоторые уже даже взимают комиссию за хранение валюты. На валютные депозиты пока не устанавливают отрицательные ставки, как это происходит в отдельных европейских странах, но и доходность не сравнима с рублевыми инструментами.В качестве альтернативы сбережениям в рублях можно рассмотреть вложения в золото на обезличенных металлических счетах (ОМС) или в недвижимость. В первом варианте привлекает продолжающее ралли на рынке золота. Цена декабрьского фьючерса достигла отметки 3750 долларов США за тройскую унцию и выросла в 2025 году уже на 40%. Учитывая отмену НДС и ограничения на покупку наличной иностранной валюты, инвестиции в этот драгоценный металл помогут сохранить сбережения. Однако по сравнению с вкладами ОМС не включены в систему страхования вкладов, а вложения в недвижимость отличает низкая ликвидность и специфические риски. Также стоит помнить, что при продаже золота менее чем через три года с момента покупки с полученного дохода нужно будет уплатить НДФЛ по ставке 13%.Стоит ли хранить сбережения в рублях, юанях, евро или долларах, инвестор должен определить сам. Выбор зависит от планов, целевого использования конкретной валюты, ожидаемого дохода и валюты предстоящих расходов. Оптимальным вариантом для многих будет диверсификация: распределение сбережений по разным типам активов. Деньги можно хранить в валюте, золоте, ценных бумагах и недвижимости. Это защитит сбережения от девальвации.Автор: Жанна Ивановская, к.э.н, доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета
мнения аналитиков, финансы, рынок, банки, инвестиции, курсы валют
Мнения аналитиков, Финансы, Рынок, Банки, инвестиции, Курсы валют
05:05 29.09.2025
 
Все обесценилось: когда стоит предпочесть рубль доллару

Жанна Ивановская, доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета, к.э.н.
Жанна Ивановская
Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. В современных экономических и геополитических реалиях ни один из инструментов защиты накоплений не универсален, а их выбор обусловлен различными факторами. В этой связи инвесторам стоит предпочесть самые понятные способы вложения средств с минимальными рисками и возможностью гарантированно прогнозировать доходность.
По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, хранить деньги в рублях стало выгоднее, чем в другой валюте: Разница между ставками в рублях и других валютах сейчас на исторически максимальных уровнях. Это означает, что и для компаний, и для населения стало выгоднее сберегать в рублях, чем накапливать активы и сбережения в валюте, считает она.
Чтобы защититься от инфляции, выгоднее открыть краткосрочный вклад на три или шесть месяцев. Можно выбрать и более длительный период: девять месяцев, год, полтора, два и три года. На величину процентной ставки влияют условия пополнения, срок договора, периодичность выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия — 10 000 рублей. Средства клиентов, включая проценты, на вкладах до 1,4 миллиона рублей в одном банке защищены государством через систему страхования вкладов.
Этот способ обеспечивает высокую доходность особенно по сравнению с вкладами в евро и долларах США. Наблюдается тенденция роста интереса к депозитам в юанях. Но именно рублевые депозиты приносят максимальный доход. Выгоднее всего держать средства в рублях с капитализацией процентов.
Также необходимо отметить, что вложения вклады не требуют от инвесторов специальных знаний и получения статуса квалифицированного инвестора для работы на финансовом рынке. Поэтому банковские вклады остаются одним из самых простых и доступных вариантов сохранения сбережений в России.
Держать средства в иностранной валюте как на счетах, так и в наличной форме становится все менее комфортно. Конвертация сбережений в валюту, особенно наличную, осложняет их трату. Логично иметь накопления в валюте, в которой планируются расходы, особенно крупные покупки (недвижимость, ценные бумаги, дорогостоящее лечение, обучение и т.д.). При этом сбережения в иностранной валюте, как наличные, так и безналичные при расходах в российских рублях придётся сначала обменять, а это практически всегда с потерей курсовой разницы.
Переводы в иностранной валюте, особенно долларов США и евро между банками даже внутри страны сейчас сильно усложнены из-за санкций в отношении крупнейших российских банков и компаний группы Московская биржа, а комиссия за перевод в среднем составляет 1% от суммы перевода, в диапазоне от 10 до 300 долларов США.
В части обращения иностранной валюты существует риск введения ограничений со стороны регулятора. Еще в марте 2022 года Банк России ввёл ограничения на снятие наличной валюты, согласно которому обналичить доллары в банкоматах можно лишь в рублёвом эквиваленте по текущему курсу. Снять валюту можно, только если она была на счёте до 9 марта 2022 года и то не более 10 тысяч долларов. Во многих банках ставки вкладов в иностранной валюте крайне низкие и становятся нулевыми, некоторые уже даже взимают комиссию за хранение валюты. На валютные депозиты пока не устанавливают отрицательные ставки, как это происходит в отдельных европейских странах, но и доходность не сравнима с рублевыми инструментами.
В качестве альтернативы сбережениям в рублях можно рассмотреть вложения в золото на обезличенных металлических счетах (ОМС) или в недвижимость. В первом варианте привлекает продолжающее ралли на рынке золота. Цена декабрьского фьючерса достигла отметки 3750 долларов США за тройскую унцию и выросла в 2025 году уже на 40%. Учитывая отмену НДС и ограничения на покупку наличной иностранной валюты, инвестиции в этот драгоценный металл помогут сохранить сбережения. Однако по сравнению с вкладами ОМС не включены в систему страхования вкладов, а вложения в недвижимость отличает низкая ликвидность и специфические риски. Также стоит помнить, что при продаже золота менее чем через три года с момента покупки с полученного дохода нужно будет уплатить НДФЛ по ставке 13%.
Стоит ли хранить сбережения в рублях, юанях, евро или долларах, инвестор должен определить сам. Выбор зависит от планов, целевого использования конкретной валюты, ожидаемого дохода и валюты предстоящих расходов. Оптимальным вариантом для многих будет диверсификация: распределение сбережений по разным типам активов. Деньги можно хранить в валюте, золоте, ценных бумагах и недвижимости. Это защитит сбережения от девальвации.
Автор: Жанна Ивановская, к.э.н, доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Заголовок открываемого материала