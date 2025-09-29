Налоговый вычет для "Олкона" составит 4,8 миллиарда рублей

https://1prime.ru/20250929/rubli-862968053.html

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Налоговый вычет для "Олкона" (Оленегорский горно-обогатительный комбинат, входит в "Северсталь") в 2026-2028 годах составит суммарно 4,8 миллиарда рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Минфин РФ подготовил законопроект с рядом новаций в части налоговых льгот для бизнеса на 2026-2028 годы. "В том числе, в 2026 году... Введение возможности уменьшения суммы налога на добычу полезных ископаемых, исчисленной при добыче железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов), на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Мурманской области, на сумму налогового вычета приведет к уменьшению поступлений в федеральный бюджет на сумму порядка 1,522 миллиарда рублей", - говорится в документе. При этом размер налогового вычета в 2027 году составит 1,66 миллиарда рублей, в 2028 году - также 1,66 миллиарда. Следовательно, общая сумма в 2026-2028 годах оценивается примерно в 4,8 миллиарда рублей. Ранее в понедельник Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды, добытой в Оленегорском районе Мурманской области, говорится в релизе министерства. Оленегорский горно-обогатительный комбинат ("Олкон"), входящий в "Северсталь", реализует проекты в Мурманской области. В частности, планируется разрабатывать участок недр "Нижние горизонты и фланги Оленегорского месторождения" с разведанными балансовыми запасами железистых кварцитов в 350 миллионов тонн уже в 2026 году, сообщил в июле генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Весной горно-металлургическая компания сообщила РИА Новости, что рассчитывает на применение законодательной инициативы в отношении проектов в Мурманской области и приветствует стремление государства поддерживать инвестиции в добычу железной руды в трудных природно-климатических условиях. В начале сентября прошлого года "Северсталь" объявляла, что направит дополнительно 19 миллиардов рублей в строительство комплекса по производству железорудных окатышей на Череповецком меткомбинате (ЧерМК), общая сумма вложений составит 116 миллиардов рублей. Запустить комплекс планируется в 2026 году. Ожидаемая мощность предприятия - 10 миллионов тонн окатышей в год. В июне 2024 года Шевелев сообщал, что по плану холдинга "Олкон" к 2027 году должен выйти на двухкратное увеличение объемов производства железорудного концентрата в год до 2040 года включительно. Инвестиции под программу развития составят примерно 90 миллиардов рублей за период с 2025 по 2040 годы. Основной объем будут обеспечивать три крупнейших карьера - Оленегорский, Комсомольский и Печегубский.

