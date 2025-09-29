https://1prime.ru/20250929/ruonia--862950544.html
Ставка RUONIA 26 сентября осталась на уровне 17%
Ставка RUONIA 26 сентября осталась на уровне 17%
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 26 сентября, не изменилась и осталась на уровне 17%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 382,69 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
