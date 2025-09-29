Российский рынок акций перешел к умеренному росту
Индекс Мосбиржи увеличивался до 2736,63 пункта
График. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к умеренному росту, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.50 мск увеличивался на 0,39%, до 2 736,63 пункта, ранее в понедельник он максимально снижался до 2 707,37 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,35%, до 1 087,12 пункта.
В числе дорожающих, частности, бумаги "Новатэка" (+2,2%), "Норникеля" (+2,2%), "Алросы" (+1,9%). Дешевеют бумаги "Позитива" (-2,3%), "Яндекса" (-1,2%), "Ростелекома" (-0,5%).
Ситуация на российском рынке акций в начале недели не вполне располагает к активным операциям и развитию отскока, учитывая новостные риски геополитики и опасения по экономике, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Ждем, что индекс Мосбиржи продолжит проторговывать нижнюю часть нашего целевого диапазона 2700-2800 пунктов в ожидании новых вводных", - добавляет он.
Сильного роста российского рынка акций ожидать не стоит, согласен с ним Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"На настроения инвесторов будет давить приходящее понимание, что цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ замедлится, а то и вовсе будет поставлен на паузу. Исходя из сегодняшних реалий мы ждем, что в октябре регулятор оставит "ключ" неизменным, а в декабре снизит его на 1 процентный пункт. Это будет "платой" за повышение НДС и утильсбора на автомобили", - добавляет он.