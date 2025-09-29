Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к умеренному росту - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/rynok--862946159.html
Российский рынок акций перешел к умеренному росту
Российский рынок акций перешел к умеренному росту - 29.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к умеренному росту
Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к умеренному росту, следует из данных Московской биржи. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T13:00+0300
2025-09-29T13:00+0300
экономика
рынок
торги
рф
евгений локтюхов
алексей антонов
мосбиржа
новатэк
норникель
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к умеренному росту, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.50 мск увеличивался на 0,39%, до 2 736,63 пункта, ранее в понедельник он максимально снижался до 2 707,37 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,35%, до 1 087,12 пункта. В числе дорожающих, частности, бумаги "Новатэка" (+2,2%), "Норникеля" (+2,2%), "Алросы" (+1,9%). Дешевеют бумаги "Позитива" (-2,3%), "Яндекса" (-1,2%), "Ростелекома" (-0,5%). Ситуация на российском рынке акций в начале недели не вполне располагает к активным операциям и развитию отскока, учитывая новостные риски геополитики и опасения по экономике, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Ждем, что индекс Мосбиржи продолжит проторговывать нижнюю часть нашего целевого диапазона 2700-2800 пунктов в ожидании новых вводных", - добавляет он. Сильного роста российского рынка акций ожидать не стоит, согласен с ним Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "На настроения инвесторов будет давить приходящее понимание, что цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ замедлится, а то и вовсе будет поставлен на паузу. Исходя из сегодняшних реалий мы ждем, что в октябре регулятор оставит "ключ" неизменным, а в декабре снизит его на 1 процентный пункт. Это будет "платой" за повышение НДС и утильсбора на автомобили", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250929/indeks--862925448.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9b97d725e1ff656360c98bac6f1784f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, рф, евгений локтюхов, алексей антонов, мосбиржа, новатэк, норникель
Экономика, Рынок, Торги, РФ, Евгений Локтюхов, Алексей Антонов, Мосбиржа, Новатэк, Норникель
13:00 29.09.2025
 
Российский рынок акций перешел к умеренному росту

Индекс Мосбиржи увеличивался до 2736,63 пункта

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
График. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к умеренному росту, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.50 мск увеличивался на 0,39%, до 2 736,63 пункта, ранее в понедельник он максимально снижался до 2 707,37 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,35%, до 1 087,12 пункта.
В числе дорожающих, частности, бумаги "Новатэка" (+2,2%), "Норникеля" (+2,2%), "Алросы" (+1,9%). Дешевеют бумаги "Позитива" (-2,3%), "Яндекса" (-1,2%), "Ростелекома" (-0,5%).
Ситуация на российском рынке акций в начале недели не вполне располагает к активным операциям и развитию отскока, учитывая новостные риски геополитики и опасения по экономике, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Ждем, что индекс Мосбиржи продолжит проторговывать нижнюю часть нашего целевого диапазона 2700-2800 пунктов в ожидании новых вводных", - добавляет он.
Сильного роста российского рынка акций ожидать не стоит, согласен с ним Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"На настроения инвесторов будет давить приходящее понимание, что цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ замедлится, а то и вовсе будет поставлен на паузу. Исходя из сегодняшних реалий мы ждем, что в октябре регулятор оставит "ключ" неизменным, а в декабре снизит его на 1 процентный пункт. Это будет "платой" за повышение НДС и утильсбора на автомобили", - добавляет он.
Мосбиржа
Российский рынок акций в начале утренней сессии немного снижается
08:07
 
ЭкономикаРынокТоргиРФЕвгений ЛоктюховАлексей АнтоновМосбиржаНоватэкНорникель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала