Российский рынок акций перешел к умеренному росту

Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к умеренному росту, следует из данных Московской биржи. | 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к умеренному росту, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.50 мск увеличивался на 0,39%, до 2 736,63 пункта, ранее в понедельник он максимально снижался до 2 707,37 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,35%, до 1 087,12 пункта. В числе дорожающих, частности, бумаги "Новатэка" (+2,2%), "Норникеля" (+2,2%), "Алросы" (+1,9%). Дешевеют бумаги "Позитива" (-2,3%), "Яндекса" (-1,2%), "Ростелекома" (-0,5%). Ситуация на российском рынке акций в начале недели не вполне располагает к активным операциям и развитию отскока, учитывая новостные риски геополитики и опасения по экономике, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Ждем, что индекс Мосбиржи продолжит проторговывать нижнюю часть нашего целевого диапазона 2700-2800 пунктов в ожидании новых вводных", - добавляет он. Сильного роста российского рынка акций ожидать не стоит, согласен с ним Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "На настроения инвесторов будет давить приходящее понимание, что цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ замедлится, а то и вовсе будет поставлен на паузу. Исходя из сегодняшних реалий мы ждем, что в октябре регулятор оставит "ключ" неизменным, а в декабре снизит его на 1 процентный пункт. Это будет "платой" за повышение НДС и утильсбора на автомобили", - добавляет он.

