Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост - 29.09.2025
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
29.09.2025
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника умеренный рост, следует из данных торгов. | 29.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника умеренный рост, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.30 мск растёт на 0,19%, до 2 731,26 пункта. Рынок днем демонстрирует разворот к росту после снижения на открытии, что, скорее всего, отражает возобновление интереса к покупкам на просадках при технической перепроданности и приближения индекса Мосбиржи к ключевым поддержкам в районе 2700 пунктов, рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам". "Спокойный макроэкономический фон в начале недели может способствовать незначительным колебаниям индексов, но биржи в целом подтверждают настрой на дальнейший рост. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня развили коррекционное восходящее движение... получая поддержку во многом благодаря корпоративным историям", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Но оптимизм на рынке РФ в целом остается хрупким, отметила она. ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ СТОИМОСТИ В лидерах роста стоимости - акции ОГК-2 (+5,09%), "Селигдара" (+2,84%), "Норникеля" (+2,77%), "Полюса" (+2,74%), "Фосагро" (+2,53%). "Акции ОГК-2 сохраняют восходящий импульс перед проведением 17 октября повторного собрания акционеров по рекомендованным за 2024 год дивидендам с текущей доходностью 13,8%. Очевидно, на повторное собрание акционеров рассчитывают также инвесторы в ТГК-1, текущая доходность по неодобренным годовым дивидендам которых составляет 13,4%", - отметила Кожухова. В лидерах снижения цен - акции "Позитива" (−3,37%), "Русгидро" (−1,99%), префы "Сургутнефтегаза" (−1,81%), обыкновенные акции "М.Видео" (−1,61%), ПИКа (−1,49%). ПРОГНОЗЫ "Пока серьезных оснований для смены среднесрочного тренда не появилось, но краткосрочный спрос на акции со стороны инвесторов с длинным горизонтом и тех, кто ставит на отскок, способен поддержать индексы во второй половине дня", - считает Магомедов. "В фокусе внимания — предстоящее выступление президента РФ, публикация проекта бюджета и заседание Банка России в октябре, а также динамика нефтяного рынка в преддверии встречи ОПЕК+", - добавляет он. "По итогам предстоящей недели ожидаем сравнительно благоприятной динамики цен акций, входящих в расчет индекса Мосбиржи химии и нефтехимии", - рассказал Александр Осин из ИК "АКБФ". "При повышенных рисках прогноза рассчитываем, что в лидерах спроса окажутся индексы Мосбиржи металлов и добычи и электроэнергетики, при высоких – включаем в число потенциальных фаворитов рынка индекс Мосбиржи информационных технологий", - заключает он.
15:46 29.09.2025
 
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ СТОИМОСТИ
ПРОГНОЗЫ
