"Совет рынка" предложил отказаться от региональных надбавок на энергорынке - 29.09.2025
"Совет рынка" предложил отказаться от региональных надбавок на энергорынке
"Совет рынка" предложил отказаться от региональных надбавок на энергорынке
2025-09-29T09:05+0300
2025-09-29T09:05+0300
энергетика
КАЗАНЬ, 29 сен - ПРАЙМ. "Совет рынка" (регулятор энергорынка в России) предлагает отказаться от региональных надбавок на оптовом рынке электроэнергии в стране, заявил журналистам председатель правления Ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика – 2025". "Мы предлагаем зафиксировать отказ от принципа надбавок на оптовый рынок (электроэнергии - ред.), зафиксировать, когда кончатся регулируемые договоры в субсидируемых регионах", - сказал он. "Мы хотим все-таки уйти хотя бы от новых надбавок и определить, когда кончатся старые. Некоторые имеют конечный срок, например, надбавка в Калининграде. Она кончится, когда мы выплатим всю соответствующую доходность. А, например, дальневосточная все-таки имеет тенденцию к продлению. Нам это не нравится", - заключил Быстров. В частности, "дальневосточная надбавка" для оптового энергорынка - это механизм выравнивания тарифов на Дальнем Востоке. Сейчас энерготарифы там субсидируются, с рядом исключений, до 2028 года. Ранее министр энергетики Сергей Цивилев сообщал, что ведомства пришли к компромиссу по вопросу ценовой надбавки для оптового энергорынка Дальневосточного федерального округа - ее действие будет продлено до 2035 года, и 50% из этой суммы будет направлено на развитие электроэнергетики на Дальнем Востоке и строительство энергообъектов. Также глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов выступал за продление действия дальневосточной ценовой надбавки для оптового энергорынка.
09:05 29.09.2025
 
"Совет рынка" предложил отказаться от региональных надбавок на энергорынке

КАЗАНЬ, 29 сен - ПРАЙМ. "Совет рынка" (регулятор энергорынка в России) предлагает отказаться от региональных надбавок на оптовом рынке электроэнергии в стране, заявил журналистам председатель правления Ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика – 2025".
"Мы предлагаем зафиксировать отказ от принципа надбавок на оптовый рынок (электроэнергии - ред.), зафиксировать, когда кончатся регулируемые договоры в субсидируемых регионах", - сказал он.
"Мы хотим все-таки уйти хотя бы от новых надбавок и определить, когда кончатся старые. Некоторые имеют конечный срок, например, надбавка в Калининграде. Она кончится, когда мы выплатим всю соответствующую доходность. А, например, дальневосточная все-таки имеет тенденцию к продлению. Нам это не нравится", - заключил Быстров.
В частности, "дальневосточная надбавка" для оптового энергорынка - это механизм выравнивания тарифов на Дальнем Востоке. Сейчас энерготарифы там субсидируются, с рядом исключений, до 2028 года.
Ранее министр энергетики Сергей Цивилев сообщал, что ведомства пришли к компромиссу по вопросу ценовой надбавки для оптового энергорынка Дальневосточного федерального округа - ее действие будет продлено до 2035 года, и 50% из этой суммы будет направлено на развитие электроэнергетики на Дальнем Востоке и строительство энергообъектов.
Также глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов выступал за продление действия дальневосточной ценовой надбавки для оптового энергорынка.
Выработка электроэнергии в России в августе снизилась на 1,4 процента
24 сентября, 19:17
