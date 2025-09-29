Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпаниям выделят больше трех миллиардов рублей на обслуживание бортов - 29.09.2025
Авиакомпаниям выделят больше трех миллиардов рублей на обслуживание бортов
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Объем субсидий авиакомпаниям в России на компенсацию части затрат по обслуживанию бортов в 2026 году ожидается на уровне 3,6 миллиарда рублей, а в 2027-2028 годах на эти цели планируется направить по 6,6 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. "Субсидии авиакомпаниям на компенсацию части затрат, связанных с обслуживанием воздушных судов: 2025 год - 4 235,1 млн руб, 2026 год - 3 589,9 млн руб, 2027 год - 6 647,9 млн руб, 2028 год - 6 647,9 млн руб", — говорится в сообщении. Указывается, что средства предусмотрены в рамках федеральной программы "Производство самолетов и вертолетов". В целом на эту федеральную программу планируется направить в 2026 году 85,7 миллиарда рублей, в 2027 году - около 86,9 миллиарда рублей, а в 2028 году - около 89,3 миллиарда рублей.
2025
17:24 29.09.2025
 
Авиакомпаниям выделят больше трех миллиардов рублей на обслуживание бортов

