https://1prime.ru/20250929/samolet-862974511.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 29.09.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T23:22+0300
2025-09-29T23:22+0300
2025-09-29T23:22+0300
бизнес
волгоград
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/09/839360905_0:154:2947:1811_1920x0_80_0_0_eed760dcc689dfd8ceaa3a052bc86051.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
https://1prime.ru/20250924/samolet-862747074.html
волгоград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/09/839360905_163:0:2782:1964_1920x0_80_0_0_9870808e21b74f5d95e12b5961835c22.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, волгоград, росавиация
Бизнес, ВОЛГОГРАД, Росавиация
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов