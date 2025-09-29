https://1prime.ru/20250929/sbor-862954886.html

В России дали прогноз по доходам от утильсбора на транспорт

2025-09-29T15:42+0300

экономика

финансы

россия

рф

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Поступления в бюджет РФ от утилизационного сбора на транспортные средства ожидаются в 2026 году в 1,65 триллиона рублей, включая 561 миллиард рублей от импорта, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, опубликованной в базе законопроектов нижней палаты парламента. В 2027 году поступления от утильсбора запланированы в объеме 2 триллионов рублей, а в 2028 году – 2,3 триллиона рублей. Так, поступления по утильсбору от импорта в 2027 году ожидаются в 632,98 миллиарда рублей, в 2028 году - 701,71 миллиарда рублей. Поступления по утильсбору на произведенные транспортные средства запланированы в 2026 году в объеме 1,09 триллиона рублей , в 2027 году - 1,36 триллиона рублей, в 2028 году - 1,59 триллиона рублей. В текущем году поступления от утильсбора составят 1,12 триллиона рублей, включая 418,23 миллиарда рублей от импорта и 704,95 миллиарда рублей на произведенные транспортные средства.

рф

2025

