В России дали прогноз по доходам от утильсбора на транспорт
В России дали прогноз по доходам от утильсбора на транспорт
2025-09-29T15:42+0300
2025-09-29T15:42+0300
15:42 29.09.2025
 
В России дали прогноз по доходам от утильсбора на транспорт

Минфин: поступления от утильсбора на транспорт в бюджет составят 1,65 триллиона рублей

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Поступления в бюджет РФ от утилизационного сбора на транспортные средства ожидаются в 2026 году в 1,65 триллиона рублей, включая 561 миллиард рублей от импорта, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, опубликованной в базе законопроектов нижней палаты парламента.
В 2027 году поступления от утильсбора запланированы в объеме 2 триллионов рублей, а в 2028 году – 2,3 триллиона рублей.
Так, поступления по утильсбору от импорта в 2027 году ожидаются в 632,98 миллиарда рублей, в 2028 году - 701,71 миллиарда рублей. Поступления по утильсбору на произведенные транспортные средства запланированы в 2026 году в объеме 1,09 триллиона рублей , в 2027 году - 1,36 триллиона рублей, в 2028 году - 1,59 триллиона рублей.
В текущем году поступления от утильсбора составят 1,12 триллиона рублей, включая 418,23 миллиарда рублей от импорта и 704,95 миллиарда рублей на произведенные транспортные средства.
