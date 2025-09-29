https://1prime.ru/20250929/serebro--862925298.html
Стоимость серебра обновила максимум с начала мая 2011 года
2025-09-29T08:06+0300
экономика
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/79296/31/792963140_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_62b211dcc48b9d99d4a1b267265d04d8.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в понедельник, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 47 долларов за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.14 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,22% - до 47,225 доллара за унцию. Показатель впервые со 2 мая 2011 года находится выше 47 долларов за унцию. Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожал на 16,12 доллара, или на 0,42%, - до 3 825,12 доллара за тройскую унцию.
https://1prime.ru/20250926/platina-862842367.html
рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
