Стоимость серебра обновила максимум с начала мая 2011 года
Стоимость серебра обновила максимум с начала мая 2011 года - 29.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость серебра обновила максимум с начала мая 2011 года
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в понедельник, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 47 долларов за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.14 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,22% - до 47,225 доллара за унцию. Показатель впервые со 2 мая 2011 года находится выше 47 долларов за унцию. Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожал на 16,12 доллара, или на 0,42%, - до 3 825,12 доллара за тройскую унцию.
08:06 29.09.2025
 
Стоимость серебра обновила максимум с начала мая 2011 года

Цена на серебро впервые за 14 лет превысила 47 долларов за тройскую унцию

Слитки серебра
Слитки серебра
Слитки серебра. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в понедельник, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 47 долларов за унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.14 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,22% - до 47,225 доллара за унцию. Показатель впервые со 2 мая 2011 года находится выше 47 долларов за унцию.
Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожал на 16,12 доллара, или на 0,42%, - до 3 825,12 доллара за тройскую унцию.
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы
Стоимость платины превысила 1590 долларов за тройскую унцию
26 сентября, 17:18
Заголовок открываемого материала