Молдавская оппозиция обжалует результаты выборов в парламент, заявил Шор

Молдавская оппозиция обжалует результаты выборов в парламент, заявил Шор - 29.09.2025, ПРАЙМ

Молдавская оппозиция обжалует результаты выборов в парламент, заявил Шор

Оппозиция в Молдавии будет обжаловать результаты прошедших парламентских выборах как в национальных, так и в международных инстанциях, заявил лидер... | 29.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Оппозиция в Молдавии будет обжаловать результаты прошедших парламентских выборах как в национальных, так и в международных инстанциях, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Мы будем обращаться как в национальные инстанции, мы будем обращаться так и в международные инстанции", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".

