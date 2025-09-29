https://1prime.ru/20250929/shor-862936799.html
Молдавская оппозиция обжалует результаты выборов в парламент, заявил Шор
Молдавская оппозиция обжалует результаты выборов в парламент, заявил Шор - 29.09.2025, ПРАЙМ
Молдавская оппозиция обжалует результаты выборов в парламент, заявил Шор
Оппозиция в Молдавии будет обжаловать результаты прошедших парламентских выборах как в национальных, так и в международных инстанциях, заявил лидер... | 29.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Оппозиция в Молдавии будет обжаловать результаты прошедших парламентских выборах как в национальных, так и в международных инстанциях, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Мы будем обращаться как в национальные инстанции, мы будем обращаться так и в международные инстанции", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".
Молдавская оппозиция обжалует результаты выборов в парламент, заявил Шор
Шор: оппозиция Молдавии намерена обжаловать итоги парламентских выборов
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Оппозиция в Молдавии будет обжаловать результаты прошедших парламентских выборах как в национальных, так и в международных инстанциях, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Мы будем обращаться как в национальные инстанции, мы будем обращаться так и в международные инстанции", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".
