29.09.2025
Швеция выделит Украине пакет гражданской помощи на 117 миллионов долларов
Швеция выделит Украине пакет гражданской помощи на 117 миллионов долларов - 29.09.2025, ПРАЙМ
Швеция выделит Украине пакет гражданской помощи на 117 миллионов долларов
Швеция выделит Украине пакет гражданской помощи на 117 миллионов долларов, в том числе на энергетические потребности, сообщило министерство иностранных дел... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T10:59+0300
2025-09-29T10:59+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Швеция выделит Украине пакет гражданской помощи на 117 миллионов долларов, в том числе на энергетические потребности, сообщило министерство иностранных дел королевства. "Сегодня правительство представляет Украине новый пакет гражданской поддержки на сумму более 1,1 миллиарда шведских крон (около 117 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, пакет поддержки будет направлен на энергетические потребности, продовольствие, жилье, здравоохранение, разминирование, помощь беженцам и независимые СМИ. По данным МИД, на энергетические потребности Украины, включая производство энергии и ремонт инфраструктуры в преддверии зимы, будет выделено порядка 450 миллионов шведских крон (около 48 миллионов долларов). Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан в сентябре заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.
10:59 29.09.2025
 
Швеция выделит Украине пакет гражданской помощи на 117 миллионов долларов

Швеция выделит Украине пакет помощи на $117 миллионов, в том числе на энергоснабжение

© Unsplash/Car GirlФлаг Швеции
Флаг Швеции
Флаг Швеции. Архивное фото
© Unsplash/Car Girl
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Швеция выделит Украине пакет гражданской помощи на 117 миллионов долларов, в том числе на энергетические потребности, сообщило министерство иностранных дел королевства.
"Сегодня правительство представляет Украине новый пакет гражданской поддержки на сумму более 1,1 миллиарда шведских крон (около 117 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, пакет поддержки будет направлен на энергетические потребности, продовольствие, жилье, здравоохранение, разминирование, помощь беженцам и независимые СМИ.
По данным МИД, на энергетические потребности Украины, включая производство энергии и ремонт инфраструктуры в преддверии зимы, будет выделено порядка 450 миллионов шведских крон (около 48 миллионов долларов).
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан в сентябре заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
"Придется отдать": МИД Венгрии сделал новое заявление о территориях Украины
07:13
 
