МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Швеция выделит Украине пакет гражданской помощи на 117 миллионов долларов, в том числе на энергетические потребности, сообщило министерство иностранных дел королевства. "Сегодня правительство представляет Украине новый пакет гражданской поддержки на сумму более 1,1 миллиарда шведских крон (около 117 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, пакет поддержки будет направлен на энергетические потребности, продовольствие, жилье, здравоохранение, разминирование, помощь беженцам и независимые СМИ. По данным МИД, на энергетические потребности Украины, включая производство энергии и ремонт инфраструктуры в преддверии зимы, будет выделено порядка 450 миллионов шведских крон (около 48 миллионов долларов). Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан в сентябре заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.

