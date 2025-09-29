Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: конфискация активов России лишит Бельгию источника дохода
СМИ: конфискация активов России лишит Бельгию источника дохода
02:54 29.09.2025
 
СМИ: конфискация активов России лишит Бельгию источника дохода

Unherd: конфискация активов РФ лишит Бельгию источника дохода

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Конфискация замороженных активов РФ странами Евросоюза, если она произойдет, скорее всего будет "очередным поразительным актом саботажа против самих себя" и лишит Бельгию источника дохода, считает колумнист интернет-портала Unherd Томас Фази.
"Бельгия сама не испытывает особого энтузиазма в отношении плана (по конфискации активов - ред.)... Передача контроля над средствами Брюсселю лишит Бельгию источника дохода. Это подчеркивает внутренние противоречия позиции ЕС. Хотя Брюссель преподносит эти споры в контексте солидарности с Украиной и защиты европейского суверенитета, национальные правительства понимают, что на кону бюджетные и финансовые интересы", - пишет Фази в своей статье.
По его мнению, в случае конфискации российских активов доверие к европейской валюте и финансовым институтам будет еще больше подорвано, а уже наметившаяся тенденция по отказу от западных валют будет развиваться с еще большим ускорением. Как полагает колумнист, если инвесторы и другие страны начнут считать, что евро зависит от "политических капризов", его роль как резервной валюты может еще больше ослабнуть.
"То, что европейские лидеры преподносят как демонстрацию силы, на деле, скорее всего, окажется очередным поразительным актом саботажа против самих себя", - заключает Фази.
Он отмечает, что конфискация активов приведет к отчуждению Глобального Юга, поощрению альтернативных финансовых систем и постепенной утрате доверия к самому евро, а тем самым к еще большему ослаблению позиции Запада.
Издание Politico со ссылкой на документ ЕК 26 сентября сообщило, что Еврокомиссия предложила принимать решения о продлении санкций против РФ квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию Венгрии. Кроме того, Еврокомиссия предлагает использовать российские замороженные активы и для финансирования военных нужд Украины, и для поддержки ее бюджета.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
