Правительство внесло в Госдуму законопроект о бюджете Соцфонда - 29.09.2025
Правительство внесло в Госдуму законопроект о бюджете Соцфонда
Правительство внесло в Госдуму законопроект о бюджете Соцфонда - 29.09.2025, ПРАЙМ
Правительство внесло в Госдуму законопроект о бюджете Соцфонда
Правительство внесло в Госдуму законопроект о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Соцфонд России) на 2026 год и на... | 29.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Соцфонд России) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, который сформирован с профицитом на весь трехлетний период, следует из базы данных нижней палаты парламента. Бюджет фонда на 2026 год сформирован по доходам в сумме 19 триллионов 86,2 миллиарда рублей (8,1% ВВП),по расходам - 18 триллионов 748,2 миллиарда рублей (8% ВВП). Доходы Соцфонда России на 2027 год запланированы на уровне 19 триллионов 976,6 миллиарда рублей, расходы – 19 триллионов 741 миллиард рублей, а на 2028 год – 21 триллион 178,2 миллиарда рублей и 20 триллионов 856,3 миллиарда рублей соответственно. Таким образом, бюджет фонда на трехлетний период сформирован с профицитом в 338 миллиардов рублей в 2026 году, 235,6 миллиарда рублей в 2027 году и 321,9 миллиарда рублей в 2028 году. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 24 сентября обращал внимание, что деятельность Соцфонда во многом связана с защитой прав тех, кто нуждается в дополнительной поддержке и внимании. Среди них пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью, ветераны, семьи с детьми. А президент России ранее подчёркивал, что исполнение социальных обязательств относится к вопросам первостепенного значения, напоминал премьер. В связи с этим в течение трех лет планируется направить на реализацию таких задач около 60 триллионов рублей, отмечал он. Причем более половины этих ресурсов пойдет на пенсионное обеспечение, включая его индексацию. Также предусмотрены соответствующие выплаты семьям с детьми и меры помощи участникам специальной военной операции и их близким. Финансирование выделяется и "на пилотный проект комплексной реабилитации и абилитации детей с ограничениями по здоровью", говорил Мишустин.
финансы, россия, михаил мишустин, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума
14:01 29.09.2025
 
Правительство внесло в Госдуму законопроект о бюджете Соцфонда

В Госдуму внесли проект о бюджете Соцфонда на 2026-2028 годы

Госдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Соцфонд России) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, который сформирован с профицитом на весь трехлетний период, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Бюджет фонда на 2026 год сформирован по доходам в сумме 19 триллионов 86,2 миллиарда рублей (8,1% ВВП),по расходам - 18 триллионов 748,2 миллиарда рублей (8% ВВП). Доходы Соцфонда России на 2027 год запланированы на уровне 19 триллионов 976,6 миллиарда рублей, расходы – 19 триллионов 741 миллиард рублей, а на 2028 год – 21 триллион 178,2 миллиарда рублей и 20 триллионов 856,3 миллиарда рублей соответственно.
Таким образом, бюджет фонда на трехлетний период сформирован с профицитом в 338 миллиардов рублей в 2026 году, 235,6 миллиарда рублей в 2027 году и 321,9 миллиарда рублей в 2028 году.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 24 сентября обращал внимание, что деятельность Соцфонда во многом связана с защитой прав тех, кто нуждается в дополнительной поддержке и внимании. Среди них пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью, ветераны, семьи с детьми. А президент России ранее подчёркивал, что исполнение социальных обязательств относится к вопросам первостепенного значения, напоминал премьер.
В связи с этим в течение трех лет планируется направить на реализацию таких задач около 60 триллионов рублей, отмечал он. Причем более половины этих ресурсов пойдет на пенсионное обеспечение, включая его индексацию. Также предусмотрены соответствующие выплаты семьям с детьми и меры помощи участникам специальной военной операции и их близким. Финансирование выделяется и "на пилотный проект комплексной реабилитации и абилитации детей с ограничениями по здоровью", говорил Мишустин.
Женщина с ребенком держат макет дома - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Соцфонд с начала года выплатил 750 тысяч пособий при рождении ребенка
18 сентября, 08:14
18 сентября, 08:14
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМихаил МишустинГосдума
 
 
