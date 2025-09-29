https://1prime.ru/20250929/sotsfond-862949305.html

Правительство внесло в Госдуму законопроект о бюджете Соцфонда

Правительство внесло в Госдуму законопроект о бюджете Соцфонда - 29.09.2025, ПРАЙМ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о бюджете Соцфонда

Правительство внесло в Госдуму законопроект о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Соцфонд России) на 2026 год и на... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T14:01+0300

2025-09-29T14:01+0300

2025-09-29T14:01+0300

экономика

финансы

россия

михаил мишустин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/83923/63/839236302_0:6:3621:2042_1920x0_80_0_0_7fa4d2520145ebfea7a0f2d3c6f00cc7.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Соцфонд России) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, который сформирован с профицитом на весь трехлетний период, следует из базы данных нижней палаты парламента. Бюджет фонда на 2026 год сформирован по доходам в сумме 19 триллионов 86,2 миллиарда рублей (8,1% ВВП),по расходам - 18 триллионов 748,2 миллиарда рублей (8% ВВП). Доходы Соцфонда России на 2027 год запланированы на уровне 19 триллионов 976,6 миллиарда рублей, расходы – 19 триллионов 741 миллиард рублей, а на 2028 год – 21 триллион 178,2 миллиарда рублей и 20 триллионов 856,3 миллиарда рублей соответственно. Таким образом, бюджет фонда на трехлетний период сформирован с профицитом в 338 миллиардов рублей в 2026 году, 235,6 миллиарда рублей в 2027 году и 321,9 миллиарда рублей в 2028 году. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 24 сентября обращал внимание, что деятельность Соцфонда во многом связана с защитой прав тех, кто нуждается в дополнительной поддержке и внимании. Среди них пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью, ветераны, семьи с детьми. А президент России ранее подчёркивал, что исполнение социальных обязательств относится к вопросам первостепенного значения, напоминал премьер. В связи с этим в течение трех лет планируется направить на реализацию таких задач около 60 триллионов рублей, отмечал он. Причем более половины этих ресурсов пойдет на пенсионное обеспечение, включая его индексацию. Также предусмотрены соответствующие выплаты семьям с детьми и меры помощи участникам специальной военной операции и их близким. Финансирование выделяется и "на пилотный проект комплексной реабилитации и абилитации детей с ограничениями по здоровью", говорил Мишустин.

https://1prime.ru/20250918/posobiya-862414203.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, михаил мишустин, госдума